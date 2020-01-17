Никита Добрынин сделал предложение победительнице шоу Даше Квитковой: больше не «Холостяк»

17 января 2020 14:50 Юлия Крутиева
Никита Добрынин сделал предложение победительнице шоу Даше Квитковой: больше не «Холостяк»
Никита Добрынин сделал предложение победительнице шоу Даше Квитковой
instagram.com/nikitadobrynin

Важный момент произошел в жизни ведущего, которым он поделился на своей Instagram-странице.

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Это произошло! Телеведущий главного музыкального канала страны М1 Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца своей избраннице Дарье Квитковой. Особенное событие произошло во время отдыха пары в одном из гостиничных комплексов на острове Бали.

Она сказала “Да!”,
– лаконично прокомментировал признание Добрынин. И опубликовал видео с трогательным моментом.

Никита и Дарья встретились на телепроекте “Холостяк”. В итоге, Квиткова и получила заветное кольцо победительницы шоу, однако теперь закрепила его еще и реальным. Поздравляем пару и ждем стильную свадьбу с голливудским шиком! 

Напомним,

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