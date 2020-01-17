Никита Добрынин сделал предложение победительнице шоу Даше Квитковой: больше не «Холостяк»
Важный момент произошел в жизни ведущего, которым он поделился на своей Instagram-странице.
Она сказала “Да!”,– лаконично прокомментировал признание Добрынин. И опубликовал видео с трогательным моментом.
Никита и Дарья встретились на телепроекте “Холостяк”. В итоге, Квиткова и получила заветное кольцо победительницы шоу, однако теперь закрепила его еще и реальным. Поздравляем пару и ждем стильную свадьбу с голливудским шиком!
Напомним,