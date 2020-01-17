Муж Таисии Повалий рассказал о своей болезни: «Врачи спасли меня, помогла любовь Таи»

В новом году у многих звезд возникли проблемы со здоровьем.

Кого-то из знаменитостей скосили сезонные простуды, а кому-то понадобилась более комплексная помощь врачей. Одним из таких стал муж певицы Таисии Повалий. В своем недавнем интервью Игорь Лихута сообщил, что попал в больницу.

В лечебном учреждении Игорь провел первые дни нового года. Из-за проблем со здоровьем он не смог сопровождать жену на гастролях.

Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала, – рассказывает Дни.ру Лихута. – Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать – жена закончила работу над украиноязычным альбомом «Эйфория» с необычным для себя звучанием.

При этом Лихута не рассказывает о своем диагнозе. Он благодарит жену за поддержку и заверяет, что сейчас он полон сил и готов к работе.

Болеть некогда. Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи, – говорит продюсер. – Так что теперь с новыми силами за работу – у нас большие планы на этот год – и концертные, и гастрольные, и альбомные.

Напомним,