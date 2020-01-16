Егор Крутоголов впервые показал лицо 4-месячного сына Макса: копия папы

16 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Егор Крутоголов впервые показал лицо 4-месячного сына Макса: копия папы
Егор Крутоголов с женой и старшим сыном
социальная сеть Instagram

Январь месяц звезды стараются провести в теплых краях.

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Не стал исключением и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов. Вместе с семьей он сейчас наслаждается отдыхом на острове Маврикий.

При этом Крутоголов с женой Екатериной не побоялись лететь на курорт вместе со своим четырехмесячным сыном Максом.

Егор Крутоголов с женой / социальная сеть Instagram
Но как оказалось, мальчик уже не впервые путешествует. Родители стараются с младенчества показывать ребенку мир. До этого мальчик побывал в Италии.

Ранее родители не показывали Макса в социальных сетях. Но вчера Егор все-таки не удержался и впервые показал лицо младшего наследника.

Как закончились праздники?
– спросил юморист под фото с сыном.

Егор Крутоголов с сыном / социальная сеть Instagram
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Несмотря на многочасовой перелет, малыш перенес поездку нормально.

Все было хорошо. Только один раз при посадке в Стамбуле МикроМаксу, видимо, заложило ушки, и он включил сирену! – говорит Егор. – Пассажиры нас даже пропустили вперед на выходе.

Напомним,

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