Егор Крутоголов впервые показал лицо 4-месячного сына Макса: копия папы
Январь месяц звезды стараются провести в теплых краях.
При этом Крутоголов с женой Екатериной не побоялись лететь на курорт вместе со своим четырехмесячным сыном Максом.
Ранее родители не показывали Макса в социальных сетях. Но вчера Егор все-таки не удержался и впервые показал лицо младшего наследника.
Как закончились праздники?– спросил юморист под фото с сыном.
Все было хорошо. Только один раз при посадке в Стамбуле МикроМаксу, видимо, заложило ушки, и он включил сирену! – говорит Егор. – Пассажиры нас даже пропустили вперед на выходе.
Напомним,