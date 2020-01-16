Лилия Ребрик похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах

Ведущая программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким наслаждаются романтическим отпуском на Мальдивах.

В прошлом году телеведущая канала «Украина» Лилия Ребрик рассказывала, что вместе с мужем они решили устраивать себе два раза в год путешествия только вдвоем.

В мае 2019-го супруги посетили город любви Париж, а сейчас отправились на сказочные Мальдивы.

Мы здесь вдвоем, долго решались на такой отдых... Кстати, за 8 лет мы впервые на море вдвоем – не по работе, а именно на отдыхе. И даже в первый день могу сказать: это абсолютно разный способ – с детьми и без детей. Каждая влюбленная пара должна иногда делать вылазки вдвоем, при этом без зазрения совести. Это важно, мы этому учимся... Мечты сбываются, – рассказала Лилия Ребрик. – Здесь непередаваемо классно. Природа. Дико. Зелено. Роскошно. Мы кайфуем. Диане сказали, что мы в разведку узнать, есть ли здесь акулы. Если нет, то обязательно приедем сюда вчетвером. И хотя мы здесь только первый день, уверенно могу сказать, что мы приедем сюда вчетвером. Но Поля должна немного подрасти, все же перелет непростой.

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба канала Украина

На странице в Инстаграм Лилия уже опубликовала несколько фото с этого путешествия. На них счастливые супруги наслаждаются закатом солнца на острове в Индийском океане, а сама ведущая демонтирует свою стройную фигуру.

Как признавалась ведущая «Ранку з Україною» ранее, осуществить эту мечту помог Дед Мороз. Для нее с мужем это новый опыт – они еще никогда не летали в лето зимой.

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба канала Украина

Напомним,