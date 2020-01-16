Энн Хэтэуэй рассекретила пол ребенка, появившегося на свет месяц назад

16 января 2020 09:30 Юлия Крутиева
Энн Хэтэуэй рассекретила пол ребенка, появившегося на свет месяц назад
Актриса Энн Хэтэуэй
социальная сеть Instagram

В начале зимы в СМИ появилась информация о рождении второго ребенка Энн Хэтэуэй.

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Сама звезда «Дьявол носит Prada» подобную информацию все это время не комментировала. Раздобыть доказательства удалось папарацци, которые застали Хэтэуэй во время прогулки в одном из парков Коннектикута.

Все это время сама Энн не рассказывала о переменах в личной жизни. За нее рассекретить пол новорожденного малыша решили знакомые.

 Недавно 37-летняя актриса впервые появилась на публике после родов. Вместе с мужем Хэтэуэй посетила церемонию вручения премии «Сritics Choice Awards-2020».

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Один из присутствовавших там приятелей актрисы сообщил СМИ, что у нее родился второй сын. По словам инсайдера, в кулуарах премии Энн показала фотографию новорожденного ребенка и сказала, что это мальчик.

Напомним,

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