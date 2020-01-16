Энн Хэтэуэй рассекретила пол ребенка, появившегося на свет месяц назад
16 января 2020 09:30
Актриса Энн Хэтэуэй
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В начале зимы в СМИ появилась информация о рождении второго ребенка Энн Хэтэуэй.
Хэтэуэй во время прогулки в одном из парков Коннектикута.
Все это время сама Энн не рассказывала о переменах в личной жизни. За нее рассекретить пол новорожденного малыша решили знакомые.Недавно 37-летняя актриса впервые появилась на публике после родов. Вместе с мужем Хэтэуэй посетила церемонию вручения премии «Сritics Choice Awards-2020».
Напомним,