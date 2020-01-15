Константин Войтенко раскрыл секрет сексуальной энергии

15 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Константин Войтенко раскрыл секрет сексуальной энергии
Актер Константин Войтенко
пресс-служба Нового канала

Звезда сериала Нового канала «Будиночок на щастя» может обаять тысячу девушек одним лишь взглядом. И он охотно поделился секретом, как ему это удается.

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Константин Войтенко стал гостем YouTube-проекта «Экзамен на откровенность с Машей Ефросининой». Во время интервью Костя рассказал, как раскрыть свою сексуальную энергию.

Это не секрет, не тайна, а особая техника актерского мастерства, – объясняет актер. – Она описана и у Константина Станиславского, и у Михаила Чехова. Актерской игрой я называю управление энергией – агрессивной, сексуальной, положительной. К нам приезжал из Англии режиссер, который и обучал нас этой особенной технике. Но не обязательно быть актером, чтобы использовать эту «фишку». Например, во время ссоры можно представить, что у нас на лбу вырастает «рог», своеобразный «третий глаз», через который и выходит агрессия. Это один из энергетических центров.

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала
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Еще один центр, по словам Кости, у нас находится ниже пупка – это холм Венеры. 

Именно из этой точки, когда неосознанно с кем-то флиртуешь, идет поток сексуальной энергии, – уточнил Войтенко. – И когда произносишь слова, ты будто пропускаешь их через эту точку.

Кстати, в этом году вы снова сможете увидеть Костю Войтенко на Новом канале! Съемки третьего сезона «Будиночка на щастя» стартуют в конце апреля-начале мая 2020-го.

Напомним, 

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