Влад Топалов перенес уже две операции в 2020 году: певец поделился подробностями

В новом году многие знаменитости рассказывают, что его начало для них было не очень удачным.

Теперь к их полку прибыло еще. Супруг Регины Тодоренко признался, что за 2 недели 2020 года уже перенес две операции. В подтверждение своих слов на странице в Инстаграм Влад Топалов опубликовал фото, где он запечатлен в палате, перевязанный эластичным бинтом.

2 недели 2020 - 2 операции!!!! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!! Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придёшь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой, Я!!!

Певец Влад Топалов в больнице после операции / социальная сеть Instagram

Позже в Инстаграм-сториз артист поделился с поклонниками и причиной всего произошедшего. Оказалось, что лечь под нож хирурга он был вынужден из-за гнойного гидраденита – воспаления потовых желез. У него в подмышечной впадине образовался большой гнойник, который нужно было удалять.

Топалов признался, что никогда не думал, что бритье может привести к таким последствиям. И что из-за одного небольшого пореза могут возникнуть такие проблемы.

Влад обратился к своим поклонникам и посоветовал им тщательнее относиться к своему здоровью и гигиене в частности. Подписчики в свою очередь поддерживали своего кумира и желали ему скорейшего выздоровления.

Напомним,