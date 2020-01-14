Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини на отдыхе в Доминикане: просто бомба

14 января 2020 10:00 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини на отдыхе в Доминикане: просто бомба
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Певица наконец-таки дождалась зимнего отпуска.

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Она по праву заслужила незабываемый релакс. На протяжении 2019 года Надя Дорофеева трудилась, не жалея себя.  

Восполнять потраченные в гастрольном туре силы, наслаждаться солнечными ваннами и теплым океаном солистка группы «Время и Стекло» отправилась в Доминиканскую Республику.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / социальная сеть Instagram
На курорт певица полетела вместе с мужем Владимиром Дантесом, а также их близкими друзьями – ведущим и продюсером Андреем Шабановым и его женой Лерой Бородиной.

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Конечно же, Надя не упустила возможности поделиться с поклонниками яркими снимками с отдыха. Особенно они были в восторге от множества снимков певицы в купальниках.

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
За первые два дня отдыха Дорофеева успела сменить, как минимум, три купальных наряда, демонстрируя с разных ракурсов свою невероятно стройную фигуру.

Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала,
 – написала Надя под одним из снимков.

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Фотографиями с красавицей-женой также с большим желанием делится в своем Instagram и Дантес. Сам певец на отдыхе не забывает и о спорте.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram
Напомним,

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