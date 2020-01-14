Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини на отдыхе в Доминикане: просто бомба
14 января 2020 10:00
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram
Певица наконец-таки дождалась зимнего отпуска.
Надя Дорофеева трудилась, не жалея себя.На курорт певица полетела вместе с мужем Владимиром Дантесом, а также их близкими друзьями – ведущим и продюсером Андреем Шабановым и его женой Лерой Бородиной.За первые два дня отдыха Дорофеева успела сменить, как минимум, три купальных наряда, демонстрируя с разных ракурсов свою невероятно стройную фигуру.Напомним,
Восполнять потраченные в гастрольном туре силы, наслаждаться солнечными ваннами и теплым океаном солистка группы «Время и Стекло» отправилась в Доминиканскую Республику.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / социальная сеть Instagram
Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала,– написала Надя под одним из снимков.
Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram