Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в бикини на отдыхе в Доминикане: просто бомба

Певица наконец-таки дождалась зимнего отпуска.

Она по праву заслужила незабываемый релакс. На протяжении 2019 года Надя Дорофеева трудилась, не жалея себя.

Восполнять потраченные в гастрольном туре силы, наслаждаться солнечными ваннами и теплым океаном солистка группы «Время и Стекло» отправилась в Доминиканскую Республику.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

На курорт певица полетела вместе с мужем Владимиром Дантесом, а также их близкими друзьями – ведущим и продюсером Андреем Шабановым и его женой Лерой Бородиной.

Конечно же, Надя не упустила возможности поделиться с поклонниками яркими снимками с отдыха. Особенно они были в восторге от множества снимков певицы в купальниках.

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

За первые два дня отдыха Дорофеева успела сменить, как минимум, три купальных наряда, демонстрируя с разных ракурсов свою невероятно стройную фигуру.

Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала,

– написала Надя под одним из снимков.

Фотографиями с красавицей-женой также с большим желанием делится в своем Instagram и Дантес. Сам певец на отдыхе не забывает и о спорте.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

Напомним,