Шок! Злата Огневич едва не совершила суицид

13 января 2020 10:00 Юлия Крутиева
Шок! Злата Огневич едва не совершила суицид
Певица Злата Огневич
социальная сеть Instagram

12 января 2020 года певице исполнилось 34.

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Свой День рождения Злата Огневич традиционно отправилась отмечать за границу. В этот раз она выбрала побережье Индийского океана.  

Злата не захотела признаваться в соцсетях, какой именно из курортов она выбрала для отдыха, но очень активно делится фотографиям с путешествия.

В кадре Огневич демонстрирует курортные наряды, а также восхищает своей стройной фигурой и физическими возможностями. Даже на отдыхе она не забывает о йоге.

Певица Злата Огневич / социальная сеть Instagram
Однако в день своего рождения 34-летняя звезда шокировала подписчиков Инстаграм неожиданным признанием: на фоне различных неудач она пережила глубокую депрессию.

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Депрессия была настолько глубокой, что украинская певица едва не совершила суицид.

В моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо… Так вот, придя в сознание и ощутив, что я все еще дышу, – первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг! – пишет Злата. – То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией! И так получилось, что перемена в одном привела к общему улучшению.

Напомним,

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