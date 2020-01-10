Эдгар Каминский отправился на отдых в Куршевель вместе с новой девушкой
10 января 2020 16:00
Юлия Крутиева
Пластический хирург Эдгар Каминский
социальная сеть Instagram
Похоже, личная жизнь экс-супругов Славы из «НеАнгелов» и пластического хирурга Эдгара Каминского начинает налаживаться.
Звезда группы «НеАнгелы» сейчас наслаждается райским отдыхом в компании детей и актера Павла Вишнякова
на Бали. Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – пока не известно.
А вот Каминский с пользой для души и тела проводит время в компании новой возлюбленной на популярном среди знаменитостей горнолыжном курорте Куршевель.
Эдгар Каминский и Ольга Богатая / социальная сеть Instagram
Избранницей хирурга стала арт-директор одного из украинских дизайнеров Ольга Богатая. Впервые вместе с ней Эдгар появился на публике на одном из мероприятий в Киеве.
И скрывать свой новый роман от поклонников мужчина, похоже, совершенно не собирается. В своем Инстаграм Каминский активно делится романтическими фото с Ольгой.
Богатая также не отстает от хирурга. Ежедневно она пополняет свои инста-сториз видео и фотографиями с отдыха.
Эдгар Каминский и Ольга Богатая / социальная сеть Instagram
Напомним,