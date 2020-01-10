Эдгар Каминский отправился на отдых в Куршевель вместе с новой девушкой

Похоже, личная жизнь экс-супругов Славы из «НеАнгелов» и пластического хирурга Эдгара Каминского начинает налаживаться.

Звезда группы «НеАнгелы» сейчас наслаждается райским отдыхом в компании детей и актера Павла Вишнякова на Бали. Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – пока не известно.

А вот Каминский с пользой для души и тела проводит время в компании новой возлюбленной на популярном среди знаменитостей горнолыжном курорте Куршевель.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая / социальная сеть Instagram

Избранницей хирурга стала арт-директор одного из украинских дизайнеров Ольга Богатая. Впервые вместе с ней Эдгар появился на публике на одном из мероприятий в Киеве.

И скрывать свой новый роман от поклонников мужчина, похоже, совершенно не собирается. В своем Инстаграм Каминский активно делится романтическими фото с Ольгой.

Богатая также не отстает от хирурга. Ежедневно она пополняет свои инста-сториз видео и фотографиями с отдыха.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая / социальная сеть Instagram

Напомним,