Эдгар Каминский отправился на отдых в Куршевель вместе с новой девушкой

10 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Эдгар Каминский отправился на отдых в Куршевель вместе с новой девушкой
Пластический хирург Эдгар Каминский
социальная сеть Instagram

Похоже, личная жизнь экс-супругов Славы из «НеАнгелов» и пластического хирурга Эдгара Каминского начинает налаживаться.

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Звезда группы «НеАнгелы» сейчас наслаждается райским отдыхом в компании детей и актера Павла Вишнякова на Бали. Отдыхают артисты вместе или же это была дружеская встреча – пока не известно.

А вот Каминский с пользой для души и тела проводит время в компании новой возлюбленной на популярном среди знаменитостей горнолыжном курорте Куршевель.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая / социальная сеть Instagram
Избранницей хирурга стала арт-директор одного из украинских дизайнеров Ольга Богатая. Впервые вместе с ней Эдгар появился на публике на одном из мероприятий в Киеве.

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И скрывать свой новый роман от поклонников мужчина, похоже, совершенно не собирается. В своем Инстаграм Каминский активно делится романтическими фото с Ольгой.

Богатая также не отстает от хирурга. Ежедневно она пополняет свои инста-сториз видео и фотографиями с отдыха.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая / социальная сеть Instagram
Напомним,

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