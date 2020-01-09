Монатик порадовал публику редкими снимками сыновей с отдыха на Мальдивах
9 января 2020 12:00
Юлия Крутиева
Певец Монатик
социальная сеть Instagram
Знаменитости продолжают радовать нас яркими фотографиями со своего зимнего отдыха.
Своим незабываемым досугом у берегов морей и океанов уже успели похвастаться Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
, Настя Каменских и Потап.
Теперь к этой компании присоединился Монатик. Один из самых востребованных артистов Украины нашел в своем плотном графике время, чтобы провести его на отдыхе на Мальдивах.
На этот райский остров 33-летний певец отправился не сам, а вместе со своей семьей. В Инстаграм Дима не забывает радовать фолловеров красочными снимками с отдыха.
Монатик с женой и сыном / социальная сеть Instagram
Настоящим подарком для поклонников исполнителя стали фотографии, на которых он позирует вместе с сыновьями – Данилом и Платном. Мальчиков публике он показывает очень редко.
На опубликованных снимках Дмитрий традиционно не стал показывать лиц своих наследников, но заметно, что мальчики изрядно подросли.
Всех с праздником,
– написал в комментариях под фото Монатик.
Монатик с сыновьями / социальная сеть Instagram
Напомним,