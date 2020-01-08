Камерон Диас подозревают в обмане: не была беременной и не рожала?
8 января 2020 08:00
Юлия Крутиева
На днях стало известно, что 47-летняя актриса впервые стала мамой.
Долгих пять лет Камерон Диас
мечтала о малыше, и наконец это случилось! О том, что у нее и ее мужа Бенджи Мэддена родилась доченька, звезда сообщила лично на своей странице в Инстаграм.
Однако теперь в Сети распространилась информация, что Камером ввела публику в заблуждение. Поводом для разговоров послужили снимки, сделанные папарацци в тот период, когда актриса должна была находится на 8-м месяце беременности. На них Диас запечатлена в черном топе и облегающих джинсах с высокой талией, и ни о каком животике и речь не идет, тем более на таком позднем сроке.
Актриса Камерон Диас / КиноПоиск
А ведь многие поклонники актрисы считали, что она сама выносила ребенка, так как ранее в Интернете появлялись фото Диас, где невооруженным глазом было видно беременный животик.
Но, возможно, знаменитость просто вживалась в очередную роль для фильма, ведь она сама лично ни разу не подтверждала официально, что беременна. А ребенка супругам скорее всего выносила суррогатная мать.
Напомним,