47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

4 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой
Актриса Камерон Диас
КиноПоиск

Новый 2020 год для актрисы стартовал с долгожданного события.

Читайте такжеЖена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини
Долгих пять лет Камерон Диас пыталась стать мамой. И вот, в начале нового десятилетия, заветное желание знаменитости и ее мужа Бенджи Мэддена наконец-то сбылось.

Вчера вечером в своем Инстаграм актриса сообщила, что стала мамой замечательной девочки. Подробностями появления малышки на свет Камерон делиться не стала, а вот ее имя все-таки рассекретила. 

Актриса Камерон Диас / КиноПоиск
Читайте также«Я даже представить не могла»: Слава Каминская заявила о воссоединении семьи и показала нежные фото
Девочку счастливые родители решили назвать Рэдикс. Показывать малышку публике 47-летняя Диас не захотела. Не собирается этого делать она и в дальнейшем.

С Новым годом от Мэдденов! Мы чувствуем себя такими счастливыми, благодарными и благословленными. Мы начинаем это десятилетие, объявляя о рождении нашей дочери – Рэдикс Мэдден, – сообщает Камерон. – Она покорила наши сердца, став частью нашей семьи. Мы счастливы поделиться этой новостью. Но мы также чувствуем, что должны защитить частную жизнь нашей малышки. Мы не будем публиковать ее фото и делиться больше подробностями, кроме того, что она очень милая. Счастливого нового года всем!

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Камерон Диас Бенджи Мэдден новости

Материалы по теме

11-месячный сын Дмитрия Черкасова едва не погиб из-за врачебной ошибки
Новости

11-месячный сын Дмитрия Черкасова едва не погиб из-за врачебной ошибки
Лунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой
Новости

47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
ЗОЖ

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Популярное на сайте

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 30.12.2019)
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Популярное видео

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 30.12.2019)
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
tv.ua