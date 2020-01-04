47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

Новый 2020 год для актрисы стартовал с долгожданного события.

Долгих пять лет Камерон Диас пыталась стать мамой. И вот, в начале нового десятилетия, заветное желание знаменитости и ее мужа Бенджи Мэддена наконец-то сбылось.

Вчера вечером в своем Инстаграм актриса сообщила, что стала мамой замечательной девочки. Подробностями появления малышки на свет Камерон делиться не стала, а вот ее имя все-таки рассекретила.

Актриса Камерон Диас / КиноПоиск

Девочку счастливые родители решили назвать Рэдикс. Показывать малышку публике 47-летняя Диас не захотела. Не собирается этого делать она и в дальнейшем.

С Новым годом от Мэдденов! Мы чувствуем себя такими счастливыми, благодарными и благословленными. Мы начинаем это десятилетие, объявляя о рождении нашей дочери – Рэдикс Мэдден, – сообщает Камерон. – Она покорила наши сердца, став частью нашей семьи. Мы счастливы поделиться этой новостью. Но мы также чувствуем, что должны защитить частную жизнь нашей малышки. Мы не будем публиковать ее фото и делиться больше подробностями, кроме того, что она очень милая. Счастливого нового года всем!

Напомним,