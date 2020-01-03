19-летняя внучка Софии Ротару в США билась с Брэдли Купером
Юной певице Соне Евдокименко однозначно есть чем похвастаться!
Как оказалось, на недавнем спарринге ее соперником был голливудский актер Брэдли Купер. О своей встрече в спортзале с бывшим мужем Ирины Шейк, Соня рассказала в своем Инстаграм-сториз.
Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу!– поделилась Евдокименко.
Напомним,
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