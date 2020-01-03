19-летняя внучка Софии Ротару в США билась с Брэдли Купером

3 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
19-летняя внучка Софии Ротару в США билась с Брэдли Купером
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко
социальная сеть Instagram

Юной певице Соне Евдокименко однозначно есть чем похвастаться!

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И речь идет не только о многочисленных ее талантах. Помимо того, что внучка Софии Ротару учится в самой престижной школе дизайна в Нью-Йорке, успешно внедряется в модельный бизнес и имеет там немалый успех, покоряет шоу-бизнес, увлекается пилатесом, с недавних пор ко всему этому прибавилось еще одно хобби – бокс. 

Как оказалось, на недавнем спарринге ее соперником был голливудский актер Брэдли Купер. О своей встрече в спортзале с бывшим мужем Ирины Шейк, Соня рассказала в своем Инстаграм-сториз.

Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу!
– поделилась Евдокименко. 
Скриншот со страницы Сони Евдокименко / социальная сеть Instagram

Напомним,

 

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личная жизнь звезд София Ротару бокс социальные сети Брэдли Купер новости Соня Евдокименко спарринг

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