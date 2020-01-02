Слава Каминская заявила о воссоединении семьи и показала нежные фото: «Я даже представить не могла»

2 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Слава Каминская заявила о воссоединении семьи и показала нежные фото: «Я даже представить не могла»
Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская
социальная сеть Instagram

В Новый год мечты должны сбываться!

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Именно это и произошло с солисткой группы «НеАнгелы» Славой. То, о чем певица мечтала с самого детства – реализовалось. Ее семья воссоединилась. 

Оказывается, отец звезды ушел из их семьи, когда та еще была совсем маленькой. Слава с сестрой тяжело переживали отсутствие папы в их жизни.

И вот, в канун Нового года, на своей странице в Инстаграм Каминская опубликовала семейное фото, где запечатлена большая семья: певица с детьми Лаурой и Леонардо, мамой, папой и его супругой. 

Слава с семьей / социальная сеть Instagram

Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдёт. Нет простых ответов у любви, но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети..... и для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день. Спасибо 31.12.2019! Мечты должны сбываться...

Слва с папой и дочкой / социальная сеть Instagram
Подписчики Славы поздравили ее с Новым годом, а также отметили, что она – большая молодец, что не держит зла на своего отца, и наконец-то дедушка увидел своих внуков.

Напомним,

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