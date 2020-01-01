Настя Каменских и Потап вместе будут бороться за победу в шоу «Голос країни-10»
В новогоднюю ночь стало известно, что к тренерскому составу главного вокального шоу «Голос страны-10» присоединилась NK (Настя Каменских).
Хотя к команде тренеров «Голоса страны» певица присоединилась впервые, она имеет серьезный тренерский опыт, который непременно поможет команде добиться успеха.
Самое главное, что я всегда пытаюсь донести каждому участнику: важна не столько победа в проекте, сколько победа над собой, возможность реализоваться как артист и раскрыть свой талант, – говорит артистка. – И это моя первоочередная цель. Уверена, что мой творческий опыт на украинском рынке и за океаном замотивирует участников. И я буду делиться знаниями с нашей командой. Мы уже приступили к работе, и участники - невероятно талантливые. Уверяю, наша команда - уже победители, ведь они не побоялись попробовать свои силы в проекте, и я знаю, что они достигнут своей цели.
Это будет самый яркий и самый страстный сезон за всю историю шоу. Купидонов на нашей площадке стало больше. Впервые среди тренеров в двойном кресле будет семейная пара - ПТП и NK. Сначала у них была громкая свадьба года, а теперь вся страна будет следить за тем, как они вместе будут бороться за победу в «Голосе страны-10». В новом сезоне мы станем свидетелями противостояния двух пар: семейной - ПТП и NK, и полной неопределенности и тайн - Тины Кароль и Дана Балана. С появлением Насти в шоу, Потап раскрылся с другой стороны. Между ними какая-то сверхъестественная связь, они дополняют друг друга, вместе принимают решения, поэтому и смогли собрать достаточно сильную команду. Помогут ли тренерам чувства победить, узнаем совсем скоро.
Напомним,