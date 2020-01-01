Настя Каменских и Потап вместе будут бороться за победу в шоу «Голос країни-10»

1 января 2020 21:00 Юлия Крутиева
Настя Каменских и Потап вместе будут бороться за победу в шоу «Голос країни-10»
Настя Каменских и Потап
пресс-служба канала 1+1

В новогоднюю ночь стало известно, что к тренерскому составу главного вокального шоу «Голос страны-10» присоединилась NK (Настя Каменских).

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Артистка, которая своим голосом покорила не только Украины, но и Латинскую Америку, и стала первой украинской певицей, чьи треки звучат на радио США, Канады и Мексики, будет сидеть в двойном кресле вместе со своим мужем – шоуменом и продюсером ПТП (Алексей Потапенко). Пара будет вместе бороться за победу в ожесточенной битве юбилейного десятого сезона шоу.

Хотя к команде тренеров «Голоса страны» певица присоединилась впервые, она имеет серьезный тренерский опыт, который непременно поможет команде добиться успеха.

Самое главное, что я всегда пытаюсь донести каждому участнику: важна не столько победа в проекте, сколько победа над собой, возможность реализоваться как артист и раскрыть свой талант, – говорит артистка. – И это моя первоочередная цель. Уверена, что мой творческий опыт на украинском рынке и за океаном замотивирует участников. И я буду делиться знаниями с нашей командой. Мы уже приступили к работе, и участники - невероятно талантливые. Уверяю, наша команда - уже победители, ведь они не побоялись попробовать свои силы в проекте, и я знаю, что они достигнут своей цели.

Тренеры шоу «Голос країни-10» / пресс-служба
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Главный продюсер шоу «Голос страны-10» и руководитель управления производства крупных развлекательных шоу Владимир Завадюк в свою очередь отметил, что юбилейный сезон будет полон приятных сюрпризов и неожиданностей.

Это будет самый яркий и самый страстный сезон за всю историю шоу. Купидонов на нашей площадке стало больше. Впервые среди тренеров в двойном кресле будет семейная пара - ПТП и NK. Сначала у них была громкая свадьба года, а теперь вся страна будет следить за тем, как они вместе будут бороться за победу в «Голосе страны-10». В новом сезоне мы станем свидетелями противостояния двух пар: семейной - ПТП и NK, и полной неопределенности и тайн - Тины Кароль и Дана Балана. С появлением Насти в шоу, Потап раскрылся с другой стороны. Между ними какая-то сверхъестественная связь, они дополняют друг друга, вместе принимают решения, поэтому и смогли собрать достаточно сильную команду. Помогут ли тренерам чувства победить, узнаем совсем скоро.

Напомним,

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