Маша Ефросинина откровенно призналась, почему начала изводить себя жесткими диетами

В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале Украина известная ведущая Маша Ефросинина рассказала, что повлияло на ее отношение к своей внешности и почему в один момент она стала «стандартной».

Маша Ефросинина – известная украинская ведущая, мама двоих детей и жена бизнесмена Тимура Хромаева. Ее называют украинской иконой стиля. За жизнью звезды в Instagram следит более миллиона человек.

В откровенной беседе с ведущей «Ранку з Україною» Лилией Ребрик гостя призналась, какая фраза одного продюсера существенно изменила ее жизнь.

Это было очень давно. Я работала в утреннем шоу с мужчиной в паре, и председатель правления канала, который нанимал нас на эту работу и расставлял акценты в нашей паре, сказал: «Давайте так – мужчина – это главная звезда, он профессиональный актер, режиссер, у него есть профессионализм. Тебе, девочка, 19-ть, ты нестандартная, большая, красивая – такая вся плотная. Стой для красоты, много не говори». И вот это стало отправной точкой того, что эта фраза очень долго, много лет звучала, фонила в ушах. Я стала знаменитой, когда была некрасивая, нестандартная, толстая девочка, понимаете? Я когда это вспоминаю, думаю: Господи, Боженька, как интересно ты меня решил воспитать этим?

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов/сайт Маши Ефросининой

Сексизм или мотивация – сегодня ведущая не знает, как воспринимать слова бывшего руководителя. Но точно знает: если бы не они – вряд ли достигла бы всего, что имеет сейчас. А еще научилась адекватно воспринимать не только свое окружение, но и себя.

Ты понимаешь, что не нравишься себе. Одела пиджак, который тебе стилист купила утром, встала, а он опять на тебе не сходится. У тебя в самые ответственные моменты во время интервью с каким-нибудь директором института так: «бууум» – застежки. И я тогда поняла, что только умение посмеяться над этим, пошутить спасает.

Маша Ефросинина / социальная сеть Instagram

Но этого Маше было недостаточно. Лишние двадцать пять килограммов ежедневно напоминали о себе в зеркале, в телевизоре, на фото в изданиях – одними шутками здесь не ограничишься.

Ты сидишь на одних яблоках, пьешь только воду и падаешь с головокружением, но толстеешь и толстеешь – это обмен веществ и у меня было много проблем с этим. И я поняла: да, стоп. Но на меня начали навешивать этот ярлык – теперь она, как все, стандартная. Потом меня очень цепляли фразы: «Вы стали худая и красивая – вы потеряли свой пыл?». И ты думаешь – неужели пыл зависит от размера ягодиц? Нет! Я действительно так отношусь к жизни и это очень спасает меня в моей семье.

Напомним,