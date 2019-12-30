Концерт Олега Винника – Роксолана: смотреть онлайн (эфир от 30.12.2019)

30 декабря 2020 19:40 Юлия Крутиева
Концерт Олега Винника – Роксолана: смотреть онлайн (эфир от 30.12.2019)
Концерт Олега Винника – Роксолана: смотреть онлайн (эфир от 30.12.2019)
Пресс-служба Олега Винника

В преддверии Нового года телеканал «Украина» покажет концерт Олега Винника, который 21 ноября прогремел в столичном Дворце спорта.

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Исполнитель приготовил для поклонников много неожиданных сюрпризов. 18 камер запечатлели самые яркие моменты шоу Олега Винника с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном.

Телезрители увидят 8 разных сценических рисунков, задуманных режиссером Катей Царик и реализованных благодаря смене положения световых и экранных конструкций. А также услышат порядка 25 душевных, лирических и драйвовых рок-н-рольных композиций автора и исполнителя Олега Винника.

Смотрите концерт Олега Винника «Роксолана» прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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