Концерт Олега Винника – Роксолана: смотреть онлайн (эфир от 30.12.2019)
В преддверии Нового года телеканал «Украина» покажет концерт Олега Винника, который 21 ноября прогремел в столичном Дворце спорта.
Телезрители увидят 8 разных сценических рисунков, задуманных режиссером Катей Царик и реализованных благодаря смене положения световых и экранных конструкций. А также услышат порядка 25 душевных, лирических и драйвовых рок-н-рольных композиций автора и исполнителя Олега Винника.
Смотрите концерт Олега Винника «Роксолана» прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.