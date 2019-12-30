Олег Винник приготовил предновогодний подарок миллионам украинцев

Грандиозное шоу Олега Винника, которое 21 ноября прогремело в столичном Дворце спорта, придет в каждый дом и подарит праздник миллионам украинцев.

В преддверии Нового года телеканал «Украина» покажет концерт, уже вошедший в историю, ведь до сегодняшнего дня подобные концертные шоу не реализовывались в нашей стране и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

Масштабная сцена-трансформер, экстремальные трюки и всенародные хиты – насладиться программой «Роксолана» сможет каждый желающий уже сегодня, 30 декабря, в 20:00.

Концертная программа Олега Винника «Роксолана» / Пресс-служба Олега Винника

18 камер запечатлели самые яркие моменты шоу с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном. Телезрители увидят 8 разных сценических рисунков, задуманных режиссером Катей Царик и реализованных благодаря смене положения световых и экранных конструкций. А также услышат порядка 25 душевных, лирических и драйвовых рок-н-рольных композиций автора и исполнителя Олега Винника.

Концертная программа Олега Винника «Роксолана» / Пресс-служба Олега Винника

Отметим, что прошлогоднее шоу артиста в столичном Дворце спорта с программой «Ты в курсе» побило рекорд по доле смотрения телеверсии концерта и просмотрам на YouTube. Во время первого выхода в эфире телеканала "Украина" его посмотрел каждый пятый украинец.

Напомним,