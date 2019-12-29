Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

В воскресенье, 29 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел семнадцатый выпуск 14 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории

В Одесской области мать жестоко избила 4-летнего сына просто в супермаркете! Ошеломленные таким поведение посетители сразу вызвали правоохранительные органы!

Вот только они, приехав на вызов, лишь провели с матерью разъяснительную беседу… Почему ребенка не защищает родной отец? Сможет ли супруг Жанны рассказать в студии жестокую правду о семейной жизни?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.