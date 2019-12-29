Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)

29 декабря 2019 20:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.12.2019)
пресс-служба канала СТБ

В воскресенье, 29 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел семнадцатый выпуск 14 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

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В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории.

В Одесской области мать жестоко избила 4-летнего сына просто в супермаркете! Ошеломленные таким поведение  посетители сразу вызвали правоохранительные органы! 

Вот только они, приехав на вызов, лишь провели с матерью разъяснительную беседу… Почему ребенка не защищает родной отец? Сможет ли супруг Жанны рассказать в студии жестокую правду о семейной жизни?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.

 

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