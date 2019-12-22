Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

22 декабря 2019 20:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
пресс-служба

В воскресенье, 22 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел шестнадцатый выпуск 14 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

Читайте такжеХ-фактор-10: кто покинул шоу в 4 прямом эфире от 21.12.2019
В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории.

Завалы грязной одежды, плесень, спички вместо игрушек, отсутствие продуктов питания, неопрятный внешний вид и болезненное состояние – в таких условиях проживали двое маленьких братьев со своей мамой в Харьковской области.

Правоохранителей в квартиру экс-супруги вызвал отец детей, который живет отдельно. 30-летняя мать уверяет, что она любит сыновей и ухаживает за ними. Почему отец не начал бить тревогу раньше? Кто из родителей виноват в том, что дети едва не сгорели заживо? И с кем Матвею и Андрею будет безопаснее?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу расследование

Материалы по теме

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
Телешоу

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
Средиземноморский check-in: Палермо (Италия) – смотреть выпуск онлайн от 21.12.2019
Телешоу

Средиземноморский check-in: Палермо (Италия) – смотреть выпуск онлайн от 21.12.2019
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: смотреть онлайн 13 выпуск от 22.12.2019
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: смотреть онлайн 13 выпуск от 22.12.2019
Орел и решка. Чудеса света: смотреть онлайн 17 выпуск от 22.12.2019
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света: смотреть онлайн 17 выпуск от 22.12.2019

Популярное на сайте

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи
МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)

Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)

Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2019)

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2019)
tv.ua