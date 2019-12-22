Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

В воскресенье, 22 декабря, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел шестнадцатый выпуск 14 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории

Завалы грязной одежды, плесень, спички вместо игрушек, отсутствие продуктов питания, неопрятный внешний вид и болезненное состояние – в таких условиях проживали двое маленьких братьев со своей мамой в Харьковской области.

Правоохранителей в квартиру экс-супруги вызвал отец детей, который живет отдельно. 30-летняя мать уверяет, что она любит сыновей и ухаживает за ними. Почему отец не начал бить тревогу раньше? Кто из родителей виноват в том, что дети едва не сгорели заживо? И с кем Матвею и Андрею будет безопаснее?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.