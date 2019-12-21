Один за всех: плесень на стенах и горы мусора – в студии выяснят, почему дети проживали в ненадлежащих условиях

Один за всех - выпуск онлайн от 22.12.2019

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

В предстоящем выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – в Харьковской области двоих детей изъяли из семьи из-за ужасающих условий проживания: горы мусора, плесень на стенах и пустой холодильник. Прямо из дома мальчики 4-х и 7-и лет отправились в больницу!

Один за всех - выпуск онлайн от 22.12.2019 / пресс-служба

Завалы грязной одежды, плесень, спички вместо игрушек, отсутствие продуктов питания, неопрятный внешний вид и болезненное состояние – в таких условиях проживали двое маленьких братьев со своей мамой в Харьковской области. Правоохранителей в квартиру экс-супруги вызвал отец детей, который живет отдельно. Прямо из помещения Матвея и Андрея отправили в медицинское учреждение для обследования.

Один за всех - выпуск онлайн от 22.12.2019 / пресс-служба

30-летняя мать уверяет, что она любит сыновей и ухаживает за ними. Кроме того, Яна считает, что мальчики должны проживать именно с ней.

Как мать довела дом до такого состояния? Почему отец не начал бить тревогу раньше? Кто из родителей виноват в том, что дети едва не сгорели заживо? И с кем Матвею и Андрею будет безопаснее? Смотрите проект «Один за всех» в воскресенье, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,