Друг Олега Винника рассказал о судьбоносном форс-мажоре, который внес коррективы в судьбу певца
В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидели на телеканале «Украина» 27 декабря, открылись неизвестные подробности жизни певца.
Свой творческий путь Винник начал в музыкальной группе, где играл на гитаре. О первых выступлениях певца рассказал его друг детства Владимир.
В 1988 году я пришел играть в духовой оркестр в сельский дом культуры, так мы и встретились. Олег всегда был вне конкуренции, у него были в оркестре нелегкие партии, он играл на теноре, всегда был лучшим, – делится Владимир. – Мы создали группу, пели украинские народные песни, немного шансон, пробовали рок. Нам тогда было 16-17 лет.
Он фанатично любил рок, поэтому решили первому купить ему инструмент. Тогда из Германии приехал музыкант, который привез на продажу инструмент. Родители Олега добавили денег, и мы приобрели ему гитару. Когда приехали за ней, Олег побледнел, у него задрожали руки. Музыкант, который продавал инструмент, начал на нем талантливо импровизировать. Затем передал гитару Олегу и тот точно воспроизвел все услышанное. Музыкант был шокирован и сказал: «Ты звезда». Олег взял гитару и не выпускал ее из рук,– поделился друг подробностями исторического для Винника дня.
Мы были уже известной группой не только в деревне. Нас приглашали на различные события, свадьбы. Пели я и еще двое наших друзей. Олег не был вокалистом, он хорошо играл на гитаре и постоянно импровизировал, – вспоминает Владимир и добавляет. – Олег категорически отказывался петь, даже ставил условия: «Если будете меня заставлять петь, я не буду с вами играть». Однажды на Новый год у нас было выступление в сельском клубе, который был полностью забит людьми. И в тот вечер во всех вокалистов нашей группы сел голос и некому было петь. Я говорю: «Олег, спасай команду, люди пришли». Он долго думал и наконец согласился. Когда Олег начал петь, я почувствовал, что что-то не то с аппаратурой, так бывает, когда мы тихо играем, или, когда артист настолько хорошо поет и все входит в резонанс, и тогда аппаратуры не слышно. Олег настолько вошел в азарт, что когда закончили выступать, Олег спрашивает: «Ну как?», А я говорю: «Все, ты звезда».
Кстати, в родном селе Олега Винника до сих пор сохранилась гитара, на которой он играл. Местные жители ее называют оберегом местного дома культуры.
Напомним,