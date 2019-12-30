Друг Олега Винника рассказал о судьбоносном форс-мажоре, который внес коррективы в судьбу певца

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидели на телеканале «Украина» 27 декабря, открылись неизвестные подробности жизни певца.

В студии друзья Олега Винника рассказали о начале его карьеры, а сам артист прошел тест на детекторе лжи. В выпуске «Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор», стало известно, что музыкант в юные годы отказывался петь.

Свой творческий путь Винник начал в музыкальной группе, где играл на гитаре. О первых выступлениях певца рассказал его друг детства Владимир.

В 1988 году я пришел играть в духовой оркестр в сельский дом культуры, так мы и встретились. Олег всегда был вне конкуренции, у него были в оркестре нелегкие партии, он играл на теноре, всегда был лучшим, – делится Владимир. – Мы создали группу, пели украинские народные песни, немного шансон, пробовали рок. Нам тогда было 16-17 лет.

Певец Олег Винник / пресс-служба

Мужчина рассказал, что, когда они с Винником начали заниматься творчеством, в доме культуры не было хороших музыкальных инструментов. Ребята решили сами купить оборудование и первой стала гитара для Олега Винника.

Он фанатично любил рок, поэтому решили первому купить ему инструмент. Тогда из Германии приехал музыкант, который привез на продажу инструмент. Родители Олега добавили денег, и мы приобрели ему гитару. Когда приехали за ней, Олег побледнел, у него задрожали руки. Музыкант, который продавал инструмент, начал на нем талантливо импровизировать. Затем передал гитару Олегу и тот точно воспроизвел все услышанное. Музыкант был шокирован и сказал: «Ты звезда». Олег взял гитару и не выпускал ее из рук,

– поделился друг подробностями исторического для Винника дня.

Певец Олег Винник / пресс-служба

По словам Владимира, гитара стоила до 800 советских рублей, и это в то время была очень большая сумма. Но, как друзья не уговаривали Олега Винника петь, тот отказывался исполнять вокальные партии. Судьбоносным стал форс-мажор, который внес свои коррективы в судьбу Винника.

Мы были уже известной группой не только в деревне. Нас приглашали на различные события, свадьбы. Пели я и еще двое наших друзей. Олег не был вокалистом, он хорошо играл на гитаре и постоянно импровизировал, – вспоминает Владимир и добавляет. – Олег категорически отказывался петь, даже ставил условия: «Если будете меня заставлять петь, я не буду с вами играть». Однажды на Новый год у нас было выступление в сельском клубе, который был полностью забит людьми. И в тот вечер во всех вокалистов нашей группы сел голос и некому было петь. Я говорю: «Олег, спасай команду, люди пришли». Он долго думал и наконец согласился. Когда Олег начал петь, я почувствовал, что что-то не то с аппаратурой, так бывает, когда мы тихо играем, или, когда артист настолько хорошо поет и все входит в резонанс, и тогда аппаратуры не слышно. Олег настолько вошел в азарт, что когда закончили выступать, Олег спрашивает: «Ну как?», А я говорю: «Все, ты звезда».

Кстати, в родном селе Олега Винника до сих пор сохранилась гитара, на которой он играл. Местные жители ее называют оберегом местного дома культуры.

Напомним,