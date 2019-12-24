Лесю Никитюк обокрали: испортили праздник

Новый год невозможно представить без обмена красивыми коробочками, перевязанными праздничными ленточками.

Хочется уделить максимальное внимание родным в виде подарков. Так же во время зимних праздников планировала сделать и Леся Никитюк . Но не судьба.

На съемках новогоднего спецпроекта «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» ведущая Нового канала рассказала, как в прошлом году у нее украли подарки из машины.

В прошлом году у меня случилась страшная трагедия на Новый год. Купила подарки близким, но не забрала их из машины. В тот день было очень холодно, я поздно приехала из торгового центра, и вообще мне было тяжело нести все эти пакеты домой. 31 декабря позвонила консьержка и сообщила, что мне разбомбили машину и украли все подарки, – рассказывает ведущая. – Там были лыжные костюмы для моих племянниц, очень классное белье для папы и брата, крутые пижамы для жены брата и для кумы, духи для мамы. Все было красиво упаковано. Я реально заморочилась, потому что в другие годы была где-то в отъезде, а тут немножко выпало свободного времени. И на тебе – все стырили.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

В этом году близкие ведущей, как и ее фанаты, могут получить нестандартный подарок от Нового канала. На Лесю Никитюк впервые в жизни сделали телевизионную пародию. Что из этого получилось, можно будет увидеть в канун Нового года.

Напомним,