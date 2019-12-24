Лесю Никитюк обокрали: испортили праздник

24 декабря 2019 16:00 Юлия Крутиева
Лесю Никитюк обокрали: испортили праздник
Ведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Новый год невозможно представить без обмена красивыми коробочками, перевязанными праздничными ленточками.

Читайте такжеИ Потап оценил: Настя Каменских ошеломила откровенным образом в эфире «Х-фактора-10»
Хочется уделить максимальное внимание родным в виде подарков. Так же во время зимних праздников планировала сделать и Леся Никитюк. Но не судьба. 

На съемках новогоднего спецпроекта «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» ведущая Нового канала рассказала, как в прошлом году у нее украли подарки из машины. 

В прошлом году у меня случилась страшная трагедия на Новый год. Купила подарки близким, но не забрала их из машины. В тот день было очень холодно, я поздно приехала из торгового центра, и вообще мне было тяжело нести все эти пакеты домой. 31 декабря позвонила консьержка и сообщила, что мне разбомбили машину и украли все подарки, – рассказывает ведущая. – Там были лыжные костюмы для моих племянниц, очень классное белье для папы и брата, крутые пижамы для жены брата и для кумы, духи для мамы. Все было красиво упаковано. Я реально заморочилась, потому что в другие годы была где-то в отъезде, а тут немножко выпало свободного времени. И на тебе – все стырили. 

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЗвезда реалити «Супермодель по-украински» выходит замуж за француза
В этом году близкие ведущей, как и ее фанаты, могут получить нестандартный подарок от Нового канала. На Лесю Никитюк впервые в жизни сделали телевизионную пародию. Что из этого получилось, можно будет увидеть в канун Нового года. 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый год социальные сети Леся Никитюк новости

Материалы по теме

Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год
ЗОЖ

Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год
Неожиданно! Олег Винник пройдет детектор лжи
Новости

Неожиданно! Олег Винник пройдет детектор лжи
Испортили праздник: Лесю Никитюк обокрали
Новости

Испортили праздник: Лесю Никитюк обокрали
Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера
Киноперсона

Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера

Популярное на сайте

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)
МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
tv.ua