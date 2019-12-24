Лесю Никитюк обокрали: испортили праздник
Новый год невозможно представить без обмена красивыми коробочками, перевязанными праздничными ленточками.
На съемках новогоднего спецпроекта «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» ведущая Нового канала рассказала, как в прошлом году у нее украли подарки из машины.
В прошлом году у меня случилась страшная трагедия на Новый год. Купила подарки близким, но не забрала их из машины. В тот день было очень холодно, я поздно приехала из торгового центра, и вообще мне было тяжело нести все эти пакеты домой. 31 декабря позвонила консьержка и сообщила, что мне разбомбили машину и украли все подарки, – рассказывает ведущая. – Там были лыжные костюмы для моих племянниц, очень классное белье для папы и брата, крутые пижамы для жены брата и для кумы, духи для мамы. Все было красиво упаковано. Я реально заморочилась, потому что в другие годы была где-то в отъезде, а тут немножко выпало свободного времени. И на тебе – все стырили.
Напомним,