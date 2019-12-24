Звезда реалити «Супермодель по-украински» выходит замуж за француза

24 декабря 2019 08:00 Юлия Крутиева
Звезда реалити «Супермодель по-украински» выходит замуж за француза
Ведущая и блогер Виктория Маремуха
социальная сеть Instagram

В жизни одной из самых ярких участниц проекта «Топ-модель по-украински» грядут перемены.

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Речь идет об успешной ведущей, актрисе и блогере Виктории Маремухе. Девушка наконец-то дождалась предложения руки и сердца от своего бойфренда. 

Избранник Виктории – француз, а зовут его Луи. Пара познакомилась в Киеве на вечеринке общего друга. Изначально ведущая не обращала на парня внимания, но спустя время – сдалась.

Виктория Маремуха с будущим мужем / социальная сеть Instagram
До момента помолвки Вика и Луи прожили вместе три года. А летом этого года успели вместе покрасоваться на красной дорожке Одесского кинофестиваля.

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О переменах в личной жизни Маремуха сообщила на своей странице в Инстаграм. Судя по трогательным снимкам, любимый сделал ей предложение в Париже.

Я сказала «oui»,
– сообщила счастливая невеста.

В комментариях к фотографиям фолловеры поспешили поздравить молодых с таким важным событием, а также восхитились обручальным кольцом Виктории.

Обручальное кольцо Виктории Маремухи / социальная сеть Instagram
Напомним,

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