Олег Винник устроил концерт в финале «Х-фактора-10»: «Мы очень скучаем»
23 декабря 2019 16:00
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника
Кумир миллионов поддержал суперфиналистку вокального шоу.
Читайте также«Я люблю сильных женщин по характеру»: Иракли Макацария о романе с Мариной и серьезных отношенияхПевец Олег Винник феерически вернулся в 10-й юбилейный сезон проекта «Х-фактор» на СТБ. В финале вокального шоу Артист №1 выступил в дуэте с одной из участниц – Элиной Иващенко, исполнив свою авторскую композицию, лирическую балладу «Мати каже правду».
Олег Винник и Элина Иващенко / Пресс-служба Олега Винника
Друзья, у этой девочки большое будущее. У нее глубокая и чистая душа, – сказал Винник на сцене. – Чувственная, настоящая. И мне очень приятно, что она знает, о чем поет.
Олег, ты не представляешь, как мы по тебе скучаем! Такие теплые воспоминания... Как-то так прикипели к тебе и очень скучаем,– разоткровенничалась NK | Настя.
Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
Напомним,