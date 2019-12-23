Олег Винник устроил концерт в финале «Х-фактора-10»: «Мы очень скучаем»

Кумир миллионов поддержал суперфиналистку вокального шоу.

Певец Олег Винник феерически вернулся в 10-й юбилейный сезон проекта «Х-фактор» на СТБ. В финале вокального шоу Артист №1 выступил в дуэте с одной из участниц – Элиной Иващенко, исполнив свою авторскую композицию, лирическую балладу «Мати каже правду».

Олег Винник и Элина Иващенко / Пресс-служба Олега Винника

Видео дуэта меньше чем за сутки попало в тренды YouTube, собрав более 200 тыс. просмотров, и с большим отрывом стало самым популярным среди роликов данного прямого эфира. А сам Олег пожелал девушке победы.

Друзья, у этой девочки большое будущее. У нее глубокая и чистая душа, – сказал Винник на сцене. – Чувственная, настоящая. И мне очень приятно, что она знает, о чем поет.

Однако, на этом сюрпризы от певца не закончились. С юбилеем вокальное шоу, в котором музыкант провел за судейским столом два сезона, Олег Винник поздравил сразу тремя своими хитами. Перфоманс артиста превратился в мини-концерт. «Нино», «Вовчицю» и «Наталя-Наталі» подпевал весь зал.

Олег, ты не представляешь, как мы по тебе скучаем! Такие теплые воспоминания... Как-то так прикипели к тебе и очень скучаем,

– разоткровенничалась NK | Настя.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника

К певице присоединились поклонники артиста в соцсетях: «Ну Вы и зажгли своим выступлением!» «Какой задор! Какой темперамент! Какое обаяние! Какая страсть! Блеск в глазах», «В сердце – огонь!», «Вы пылали на сцене!» «Это было неповторимо, трогательно, ярко!»

Отметим, что в рамках Народной премии «Х-фактор», которую телеканал СТБ учредил специально к десятилетию вокального шоу, Олег Винник по результатам народного голосования победил в двух номинациях: «Сила Х-фактора» и «Любимая судейская четверка».

Напомним,