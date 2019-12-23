Иракли Макацария о романе с Мариной и серьезных отношениях: «Я люблю сильных женщин по характеру»

Он – один из самых желанных холостяков Украины, продюсер, бизнесмен и герой светских хроник.

Откровенно о том, имеет ли романтические отношения с Мариной Боржемской, Иракли Макацария рассказал в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина». Ведь ни для кого не секрет, что ему приписывают роман с экс-супругой боксера Вячеслава Узелкова.

С кем бы я ни появился на красной дорожке или вечеринке, понятное дело со всеми будут приписывать роман. Я уже на это не реагирую. Я отвечал на этот вопрос. Мы с Мариной коллеги, друзья. Я очень ее уважаю, и это взаимно. Никакого романа не было, нет и не будет.

Иракли Макацария и Марина Боржемская / пресс-служба

Иракли откровенно признается – уже 3 года не имел никаких серьезных отношений. С тех пор, как расстался с победительницей реалити-шоу «Холостяк», в котором принимал участие. Хотя симпатии определенные есть.

Ранее у бизнесмена были отношения, которые продолжались почти два года с моделью и актрисой. Она помогла ему пережить потерю бабушки, которая трагически погибла от пожара. Но после – Иракли и его возлюбленная поняли, что между ними лишь дружеские отношения, и пара рассталась.

В 25 лет, наверное, я все же ставил визуальную часть на первое место. Ну, если не на первое, то очень высоко. Я очень сильно, наверное, обращал на это внимание. И в целом девушка была очень сильная. Я люблю сильных женщин по характеру, мне с ними интересно. Были такие качества, которые мне нравились. Плюс, наверное, еще момент привыкания. Потому что, когда ты живешь с человеком, есть привязанность сильная. Сложные жизненные моменты, которые мы вместе прошли.

Напомним,