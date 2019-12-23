Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности
23 декабря 2019 12:00
Модель plus-size Эшли Грэм
социальная сеть Instagram
Такого поступка от модели plus-size мало кто ожидал.
Эшли Грэм не перестает демонстрировать красоту женщины, которая готовится к главной роли в своей жизни.В кадре будущая мама позирует, сидя на стуле полностью обнаженной, прикрывая грудь руками. Предстать в подобном образе, модель смогла лишь в объективе мужа Джастина.Напомним,
Однако недавно Грэм превзошла саму себя. На последнем месяце беременности она приняла участие в очень откровенной фотосессии.
Модель plus-size Эшли Грэм / социальная сеть Instagram
Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни,– написала в комментариях Грэм.
Модель plus-size Эшли Грэм / социальная сеть Instagram