Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности

23 декабря 2019 12:00 Юлия Крутиева
Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности
Модель plus-size Эшли Грэм
социальная сеть Instagram

Такого поступка от модели plus-size мало кто ожидал.

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На своей странице в Инстаграм Эшли Грэм не перестает демонстрировать красоту женщины, которая готовится к главной роли в своей жизни. 

Однако недавно Грэм превзошла саму себя. На последнем месяце беременности она приняла участие в очень откровенной фотосессии.

Модель plus-size Эшли Грэм / социальная сеть Instagram
В кадре будущая мама позирует, сидя на стуле полностью обнаженной, прикрывая грудь руками. Предстать в подобном образе, модель смогла лишь в объективе мужа Джастина.

Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни,
– написала в комментариях Грэм.

Модель plus-size Эшли Грэм / социальная сеть Instagram
Напомним,

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Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности
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Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности

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