Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности

Такого поступка от модели plus-size мало кто ожидал.

На своей странице в Инстаграм Эшли Грэм не перестает демонстрировать красоту женщины, которая готовится к главной роли в своей жизни.

Однако недавно Грэм превзошла саму себя. На последнем месяце беременности она приняла участие в очень откровенной фотосессии.

Модель plus-size Эшли Грэм / социальная сеть Instagram

В кадре будущая мама позирует, сидя на стуле полностью обнаженной, прикрывая грудь руками. Предстать в подобном образе, модель смогла лишь в объективе мужа Джастина.

Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни,

– написала в комментариях Грэм.

Модель plus-size Эшли Грэм / социальная сеть Instagram

Напомним,