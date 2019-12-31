Злата Огневич призналась, куда отправится после Нового года

31 декабря 2020 09:30 Александр Кива
Злата Огневич призналась, куда отправится после Нового года
Злата Огневич

Во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» (на канале Украина 31 декабря в 20:00) певица Злата Огневич рассказала о том, как планирует встречать этот Новый год и где собирается отдыхать в ближайшее время.

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Непосредственно в новогоднюю ночь Злата Огневич, как и большинство украинских артистов, будет работать.

«На Новый год буду выступать в селе Верхолы (Полтавская область). Но еще перед этим у меня будет заключительный концерт тура во Львове, куда я всех приглашаю. А на следующий день, я не буду возвращаться домой – со своей командой поедем в Верхолы работать. Это мой лучший творческий год, ведь мы очень много работаем», – рассказала певица в эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина».

После насыщенных гастрольных дней артистка планирует отправиться в достаточно длительный отпуск, во время которого будет восстанавливать силы.

«Вообще у меня в январе День рождения, но я этот день обычно отмечаю в какой-то теплой стране и всем говорю, что у меня День рождения летом! Я планирую полететь в Азию, которую очень люблю и которая меня очень вдохновляет, недели на три, возможно, чуть больше там задержусь. Ведь, когда вернусь, меня ждет очень насыщенный рабочий период», – поделилась Злата Огневич за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!».

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