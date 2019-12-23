Анна Седокова готовится к пополнению в семье с новым бойфрендом
На протяжении полугода журналисты активно обсуждали новый роман артистки.
Роман пары развивается довольно стремительно. Певица уже успела познакомить бойфренда со своими детьми, которые сразу приняли спортсмена в свою семью.
На днях 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» отправилась в приют для животных, где присматривала питомца, за которым будет ухаживать вместе с бойфрендом.
Погода хмурая, а мы веселые, потому что едем на смотрины в наш уже родной приют для собак, – пишет в Инстаграм Седокова. – Везем подарки и вкусняшки от нас и моих друзей, которые вместо цветов, приносили конвертики с деньгами, на которые мы сделали уже много хороших дел. Спасибо вам, мои друзья. Ну что? Ваши ставки? Мы вернемся домой с собакой или без?