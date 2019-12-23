Анна Седокова готовится к пополнению в семье с новым бойфрендом

На протяжении полугода журналисты активно обсуждали новый роман артистки.

После расставания с бизнесменом Артемом Комаровым, Анна Седокова долго не была одинока. Внимание певицы к себе удалось привлечь латвийскому баскетболисту Янису Тимма.

Роман пары развивается довольно стремительно. Певица уже успела познакомить бойфренда со своими детьми, которые сразу приняли спортсмена в свою семью.

Анна Седокова с парнем / социальная сеть Instagram

Более того, Седокова и Тимм уже готовы к появлению общего малыша. Правда, речь идет не о ребенке. Расширить семью пара планирует с помощью домашнего животного.

На днях 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» отправилась в приют для животных, где присматривала питомца, за которым будет ухаживать вместе с бойфрендом.

Погода хмурая, а мы веселые, потому что едем на смотрины в наш уже родной приют для собак, – пишет в Инстаграм Седокова. – Везем подарки и вкусняшки от нас и моих друзей, которые вместо цветов, приносили конвертики с деньгами, на которые мы сделали уже много хороших дел. Спасибо вам, мои друзья. Ну что? Ваши ставки? Мы вернемся домой с собакой или без?

Фолловеры артистки тут же начали делиться своими догадками. Многие из них уверены, что в доме знаменитости вскоре появится четвероногий друг из приюта.

Анна Седокова с парнем / социальная сеть Instagram

Напомним,