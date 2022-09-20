Le Маршрутка приїхала до Польщі
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк у рамках шоу «Le Маршрутка» потрапила в Жешув.
Вперше на простріленій маршрутці Леся Нікітюк перетнула кордон і вирушила в ту країну, яка прийняла найбільше українських біженців – Польщу.
Зустріла сім’ю з Маріуполя. Вони тут уже півроку. Історія така, що серце розривається, – каже ведуча. – Коли за кордоном бачиш своїх – це усмішки й одразу сльози. Сила духу і незламність. Віра в ЗСУ і в перемогу. І в кінці діалогу: «Ми дуже хочемо додому».
Коли ми тікали, донька в Польщі від звуку літака впала на землю та закрила голову. Добре зреагувала, якби була в Україні. Але я плакала після того ще довго. Навіть через п’ять місяців як згадую, котяться сльози», – написала жінка.
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