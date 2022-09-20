Le Маршрутка приїхала до Польщі

20 сентября 2022 20:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Le Маршрутка приїхала до Польщі
Le Маршрутка приїхала до Польщі
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк у рамках шоу «Le Маршрутка» потрапила в Жешув.

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Два сезони поспіль Леся Нікітюк показувала красу України та знайомила з нашими цікавими співвітчизниками у проєкті «Le Маршрутка» на Новому каналі. Тревел Леді Ле був спрямований на популяризацію туризму в Україні. Та нині авторка та ведуча вирішила порушити це правило. Адже третій сезон, який вийде цієї осені на Новому каналі, про те, як живе Україна та українці під час війни, – про їхню силу, мужність та нескореність.

Вперше на простріленій маршрутці Леся Нікітюк перетнула кордон і вирушила в ту країну, яка прийняла найбільше українських біженців – Польщу. 

Зустріла сім’ю з Маріуполя. Вони тут уже півроку. Історія така, що серце розривається, – каже ведуча. – Коли за кордоном бачиш своїх – це усмішки й одразу сльози. Сила духу і незламність. Віра в ЗСУ і в перемогу. І в кінці діалогу: «Ми дуже хочемо додому».

Le Маршрутка приїхала до Польщі / Пресслужба Нового каналу

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Підписники ведучої поділилися своїми історіями перебування за кордоном. 

Коли ми тікали, донька в Польщі від звуку літака впала на землю та закрила голову. Добре зреагувала, якби була в Україні. Але я плакала після того ще довго. Навіть через п’ять місяців як згадую, котяться сльози», – написала жінка.

Le Маршрутка приїхала до Польщі / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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