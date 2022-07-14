Леся Нікітюк розповіла про підготовку до зйомок нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк потішила прихильників новиною про продовження українського тревел-шоу Le Маршрутка.

«Le Маршрутка» – тревел-шоу, в якому Леся Нікітюк їздить Україною в жовтій маршрутці «Богдан» та розповідає про талановитих українців і маловідомі куточки нашої країни. У перших двох сезонах глядачі побачили круті маршрути для подорожей, по-новому подивилися на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побували на різних фестивалях і «відвідали» пам'ятки, закриті для перегляду. Новому сезону тревелу не завадить навіть повномасштабна війна!

Ми готуємося до зйомок третього сезону «Le Маршрутки». Це буде непросто, враховуючи реалії, в яких ми з вами живемо, – зазначила Леся. – Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті. (Посміхається.) Віримо в ЗСУ!

Леся Нікітюк і Богдан Богданович біля розбомбленої Le маршрутки і прилетівшої ракети / Пресслужба Нового каналу

Зйомки розпочнуться після відновлення обстріляної росіянами маршрутки. А ремонтом займуться переселенці з Бучі, які жили у прихистку Нікітюк. У них є своє СТО, тож вони пообіцяли поставити легендарний «Богдан» на колеса.

В ангар, де стояла наша маршрутка, влучили дві ракети: одна розірвалася, друга – ні. Та, яка не розірвалася, так там і стоїть. Її знешкодили, тому нам дозволили зняти маршрутку біля неї, – розповіла Леся. – Раніше я зовсім не так уявляла уламки ракети – думала, що то якісь невеликі частини. А насправді це величезні, покручені та гострі шматки заліза. Якщо вони з маршрутки зробили решето, то що вже говорити про людей. Ракетні уламки – це не заноза в пальці, а смерть.

Розбомблена Le маршрутка / instagram.com/lesia_nikituk

Попри те, що війна досі триває, Нікітюк не планує робити сезон сумним – у ньому все одно знайдеться місце для усмішок.

Думаю, що проєкти, які виходитимуть далі на телебаченні, матимуть більш соціальний характер. Але я, наприклад, все одно не зможу давати максимально депресивний контент. Постараюся робити те, що завжди роблю, – подавати інформацію з підходящим гумором, щоб зарядити людей, – зазначила ведуча Нового каналу в інтерв'ю Маші Єфросініній.

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