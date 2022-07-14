Леся Нікітюк розповіла про підготовку до зйомок нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка

14 июля 2022 09:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Усі статті автора...

Леся Нікітюк розповіла про підготовку до зйомок нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк потішила прихильників новиною про продовження українського тревел-шоу Le Маршрутка.

Читайте такожЄгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу – і вирішив: Єгор, давай!»
«Le Маршрутка» – тревел-шоу, в якому Леся Нікітюк їздить Україною в жовтій маршрутці «Богдан» та розповідає про талановитих українців і маловідомі куточки нашої країни. У перших двох сезонах глядачі побачили круті маршрути для подорожей, по-новому подивилися на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побували на різних фестивалях і «відвідали» пам'ятки, закриті для перегляду. Новому сезону тревелу не завадить навіть повномасштабна війна!

Ми готуємося до зйомок третього сезону «Le Маршрутки». Це буде непросто, враховуючи реалії, в яких ми з вами живемо, – зазначила Леся. – Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті. (Посміхається.) Віримо в ЗСУ!

Леся Нікітюк і Богдан Богданович біля розбомбленої Le маршрутки і прилетівшої ракети / Пресслужба Нового каналу

Зйомки розпочнуться після відновлення обстріляної росіянами маршрутки. А ремонтом займуться переселенці з Бучі, які жили у прихистку Нікітюк. У них є своє СТО, тож вони пообіцяли поставити легендарний «Богдан» на колеса.

В ангар, де стояла наша маршрутка, влучили дві ракети: одна розірвалася, друга – ні. Та, яка не розірвалася, так там і стоїть. Її знешкодили, тому нам дозволили зняти маршрутку біля неї, – розповіла Леся. – Раніше я зовсім не так уявляла уламки ракети – думала, що то якісь невеликі частини. А насправді це величезні, покручені та гострі шматки заліза. Якщо вони з маршрутки зробили решето, то що вже говорити про людей. Ракетні уламки – це не заноза в пальці, а смерть.

Розбомблена Le маршрутка / instagram.com/lesia_nikituk

Попри те, що війна досі триває, Нікітюк не планує робити сезон сумним – у ньому все одно знайдеться місце для усмішок.

Думаю, що проєкти, які виходитимуть далі на телебаченні, матимуть більш соціальний характер. Але я, наприклад, все одно не зможу давати максимально депресивний контент. Постараюся робити те, що завжди роблю, – подавати інформацію з підходящим гумором, щоб зарядити людей, – зазначила ведуча Нового каналу в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу Le маршрутка новини війна Новий канал Леся Нікітюк

Матеріали на тему

Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?
Корисні поради

Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?
Дружина міністра оборони Юлія Зорій пригадала ранок першого дня війни в Україні
Новини

Дружина міністра оборони Юлія Зорій пригадала ранок першого дня війни в Україні
Представники Олега Винника розповіли про його хворобу та активну допомогу ЗСУ
Новини

Представники Олега Винника розповіли про його хворобу та активну допомогу ЗСУ
Єгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу – і вирішив: Єгор, давай!»
Новини

Єгор Крутоголов – про допомогу ЗСУ: «Я спочатку подивився на Притулу – і вирішив: Єгор, давай!»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Співачка Поліна Дашкова проходить тактичну воєнну підготовку

Популярне відео

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)

Як ти?: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.07.2022)
Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK