Дружина міністра оборони Юлія Зорій пригадала ранок першого дня війни в Україні
Ведуча ICTV Юлія Зорій розповіла, чи часто вдається бачитися з чоловіком зараз та як почався їх ранок першого дня війни росії проти України.
Весь день 24 лютого я нічого не їла й не пила, ні з ким не розмовляла. Просто сиділа у кріслі з увімкненим телевізором і не могла повірити в те, що це все відбувається насправді, – розповіла телеведуча в інтерв'ю «Вікнам». – Я ніби перебувала в анабіозі. Це дуже страшно. Олексія поруч не було, на зв'язок він виходив рідко. Тож впоратися тоді допомогли заспокійливі краплі.
У той період життя Юлії перемістилося в телефон.
На початку війни навіть один дзвінок або повідомлення на день були для нас великим щастям, – згадала вона. – Пам'ятаю, як у березні я прокидалася, і перше, що робила, – перевіряла, коли він був на зв'язку. Тоді буквально жила в телефоні – в очікуванні повідомлень від Олексія. На щастя, зараз у нас є можливість бачитися хоча б іноді.
А як ще змінилося життя Юлії у статусі дружини міністра оборони під час повномасштабної війни?
Не можу сказати, що я стала інакше відчувати цю роль. Він все одно міністр оборони, я все одно його дружина, яка робить свої справи, – зізналася ведуча ICTV. – Займалася психологією і працювала на гарячій лінії ще з часів коронавірусу. І продовжила це з початком війни. Не як дружина міністра оборони, а просто як людина, яка хоче допомогти й має для цього певні знання. Знаю, що роблю добру справу. І несу за неї відповідальність. У нас кожен на своєму місці, і кожен робить усе, що може.
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