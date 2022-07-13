Дружина міністра оборони Юлія Зорій пригадала ранок першого дня війни в Україні Юлія Туренко

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Міністр оборони Олексій Резніков з дружиною Юлією Зорій Пресслужба каналу ICTV

Ведуча ICTV Юлія Зорій розповіла, чи часто вдається бачитися з чоловіком зараз та як почався їх ранок першого дня війни росії проти України.