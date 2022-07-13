TAYANNA розповіла про «дешеве життя» на Балі
Співачка TAYANNA зізналася, в якій країні вона проживає, поки в Україні йде війна.
Не стала виключенням і TAYANNA. В інтерв’ю зі Славою Дьоміним українська співачка розповіла про те, в якій країні вона з сином знайшла тимчасовий прихисток.
TAYANNA зізнається, що спочатку вона з 8-річним сином відправилася до Польщі. Але через деякий час вирішила змінити місце проживання на острів Балі.
Як зізнається зірка, життя на екзотичному острові обходиться їй в меншу суму, ніж в Європі. На Балі TAYANNA винаймає віллу разом зі своєю подругою за $4 тис.на місяць.
Одна з причин, чому ми тут залишилися жити, – тут набагато дешевше, ніж у Європі. У мене була ідея переїхати, я навіть двічі була у Польщі. Приїжджала туди навіть із сином, щоб подивитися, як живеться. Зараз ми роз’їхалися з хлопцем, і я живу з подругою та дитиною, – розповідає артистка.
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