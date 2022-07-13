TAYANNA розповіла про «дешеве життя» на Балі

13 июля 2022 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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TAYANNA розповіла про «дешеве життя» на Балі
Співачка TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Співачка TAYANNA зізналася, в якій країні вона проживає, поки в Україні йде війна.

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Повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило долю кожного українця. Через військові дії понад 8 мільйонів людей були вимушені покинути свої домівки та відправитися в пошуку безпеки до сусідніх держав.

Не стала виключенням і TAYANNA. В інтерв’ю зі Славою Дьоміним українська співачка розповіла про те, в якій країні вона з сином знайшла тимчасовий прихисток.

TAYANNA зізнається, що спочатку вона з 8-річним сином відправилася до Польщі. Але через деякий час вирішила змінити місце проживання на острів Балі. 

TAYANNA з сином / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Як зізнається зірка, життя на екзотичному острові обходиться їй в меншу суму, ніж в Європі. На Балі TAYANNA винаймає віллу разом зі своєю подругою за $4 тис.на місяць.

Одна з причин, чому ми тут залишилися жити, – тут набагато дешевше, ніж у Європі. У мене була ідея переїхати, я навіть двічі була у Польщі. Приїжджала туди навіть із сином, щоб подивитися, як живеться. Зараз ми роз’їхалися з хлопцем, і я живу з подругою та дитиною, – розповідає артистка.

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При цьому зірка стверджує, що їжа на острові також коштує досить дешево. За продуктовий набір з м'яса, молочних продуктів, овочів та фруктів вона віддає близько 600 грн.

Нагадаємо, 

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