Даша Астаф’єва розповіла, як війна змінила її життя

9 мая 2022 13:45 Туренко Андрей
Даша Астаф’єва розповіла, як війна змінила її життя
Ведуча та співачка Даша Астаф’єва
instagram.com/da_astafieva

Ведуча та співачка Даша Астаф’єва розповіла, як війна вплинула на неї.

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Ведуча проєкту «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Даша Астаф’єва розповіла, що перед війною переживала не найкращі часи.

Перед війною в мене був такий дуже негарний стан. Я ще захворіла на корону, a ці коронaвірусні інфекції супроводжуються нелегким депресивним станом, і було таке відчуття, що я непотрібна, що я чимсь не тим займаюсь, але сьогодні я відчуваю себе потрібною, гарною людиною, справжньою українкою. Я розумію щодня, що стомлююсь від гарних справ. Це дуже для мене велика гордість, - говорить Астаф’єва.

Ведуча та співачка Даша Астаф’єва / instagram.com/da_astafieva

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Даша розповіла, що під час свого волонтерства на кухні, чистить чимало картоплі, щоб нагодувати українських військових, але про власний ресторан сама не думає.

Я не можу. Мені крaще з людьми, щось допомaгaти, говорити, слухaти. Я сподівaюсь, що зaпишу якусь гaрну пісню про ці чaси рідною мовою, бо в мене тaк і не з’явилось жодної пісні укрaїнською. Зaрaз про це дуже жaлкую, aле про те, щоб відкрити ресторaн – ні, думaю нaчищусь, нaмиюсь, нaготуюсь нa дуже бaгaто років вперед, - розповіла ведуча.

Нагадаємо, 

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