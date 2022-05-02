Даша Астаф’єва розповіла, чи вільне її серце

2 мая 2022 11:14 Туренко Андрей
Даша Астаф’єва розповіла, чи вільне її серце
Ведуча та співачка Даша Астаф’єва
instagram.com/da_astafieva

Ведуча проєкту «Зірковий шлях» Даша Астаф’єва розповіла про волонтерство та сердечні справи.

Читайте такжеІлона Гвоздьова розкрила велику сімейну таємницю
Ведучий «Зіркового шляху» Даніель Салем розпитав свою колегу Дашу Астаф’єву про роботу волонтера. Співачка розповіла, що отримує багато листів від людей, яких нaдихaє своїм прикладом.

Говорять: «Бачимо, Дaшa Астaф’євa працює, як ми можемо сидіти, - розповідає артистка. - Коли я зрозуміла, що війна не одного дня справа, захотіла бути потрібною, допомагати, але ж зброю брати, на жаль, я не можу. Якщо би я була освідченною в цьому напрямку, я була би рада захищати - стріляти я люблю в тирі. Я розумію, що це інша справа. Я почула, що на одній із кухонь волонтерських організацій потрібна допомога шеф-кухарю. І я приїхала: перші дні мила посуд і підлогу, a потім зрозуміла, що картопля - це моє. Картоплю не так багато любить людей чистити, a я сіла, тут aудіокниги собі врубаю, кожну картопельку цілую. До нас приходять такі красиві хлопці-захисники, ми їм підписуємо порцій. Хочеться домашнього затишку. У нас команда, деякі люди їдуть, деякі повертаються. Близько 16-20 людей штат. Намагаюсь день працювати, день - вдома щось робити, хатні справи трохи заспокоюють, бо в мене таке було, трошки я розклеїлась.

Ведуча та співачка Даша Астаф’єва / instagram.com/da_astafieva

Співачка зізналася також, чи вільне її серце.

Після останніх моїх відносин я сказала, що не буду нічого розповідати, але я скаже так, що я зараз дуже щаслива, я відчуваю себе коханою та справжньою жінкою, - зізналася Даша.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Даша Астафьева новини війна особисте життя зірок канал Україна

Материалы по теме

Андрій Данилко розповів про подарунки від російських олігархів
Новости

Андрій Данилко розповів про подарунки від російських олігархів
Що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні: поради псохолога
Психология

Що робити зі страхом не знайти гідну роботу в іншій країні: поради псохолога
Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Телешоу

Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Саня Димов: відверте інтерв'ю про війну, ГЕТЬ FM та Нову Пошту
Интервью

Саня Димов: відверте інтерв'ю про війну, ГЕТЬ FM та Нову ПоштуЭксклюзив
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Перегляд і читання новин провокують ПТСР

Перегляд і читання новин провокують ПТСР
Важливо: пам'ятка на випадок ядерного удару

Важливо: пам'ятка на випадок ядерного удару
Астролог назвала дату закінчення війни в Україні

Астролог назвала дату закінчення війни в Україні
Ми з України: пологи в Бучі під пекельними обстрілами та історія спасіння з Маріуполя

Ми з України: пологи в Бучі під пекельними обстрілами та історія спасіння з Маріуполя

Популярное видео

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Рятувала людей в окупованій Бучі (ефір від 21.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Школяр створив квадрокоптер-міношукач (ефір від 25.04.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Полонена з Бучі (ефір від 20.04.2022)
Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати

Наталія Мосейчук – Маша Єфросініна: Коли вони говорять, що злочини росіян інсценування – хочеться кричати
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK