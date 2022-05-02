Даша Астаф’єва розповіла, чи вільне її серце
2 мая 2022 11:14
Ведуча та співачка Даша Астаф’єва
instagram.com/da_astafieva
Ведуча проєкту «Зірковий шлях» Даша Астаф’єва розповіла про волонтерство та сердечні справи.
Даніель Салем розпитав свою колегу Дашу Астаф’єву про роботу волонтера. Співачка розповіла, що отримує багато листів від людей, яких нaдихaє своїм прикладом.
Говорять: «Бачимо, Дaшa Астaф’євa працює, як ми можемо сидіти, - розповідає артистка. - Коли я зрозуміла, що війна не одного дня справа, захотіла бути потрібною, допомагати, але ж зброю брати, на жаль, я не можу. Якщо би я була освідченною в цьому напрямку, я була би рада захищати - стріляти я люблю в тирі. Я розумію, що це інша справа. Я почула, що на одній із кухонь волонтерських організацій потрібна допомога шеф-кухарю. І я приїхала: перші дні мила посуд і підлогу, a потім зрозуміла, що картопля - це моє. Картоплю не так багато любить людей чистити, a я сіла, тут aудіокниги собі врубаю, кожну картопельку цілую. До нас приходять такі красиві хлопці-захисники, ми їм підписуємо порцій. Хочеться домашнього затишку. У нас команда, деякі люди їдуть, деякі повертаються. Близько 16-20 людей штат. Намагаюсь день працювати, день - вдома щось робити, хатні справи трохи заспокоюють, бо в мене таке було, трошки я розклеїлась.
Ведуча та співачка Даша Астаф’єва / instagram.com/da_astafieva
Співачка зізналася також, чи вільне її серце.
Після останніх моїх відносин я сказала, що не буду нічого розповідати, але я скаже так, що я зараз дуже щаслива, я відчуваю себе коханою та справжньою жінкою, - зізналася Даша.
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