Ілона Гвоздьова розкрила велику сімейну таємницю

28 апреля 2022 11:28 Туренко Андрей
Ілона Гвоздьова розкрила велику сімейну таємницю
Ілона Гвоздьова з чоловіком та донькою
instagram.com/ilonagvozdeva

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про життя з чоловіком на відстані.

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Танцівниця Ілона Гвоздьова з дітьми та мамою наразі перебуває в Італії. Чоловік танцівниці вже давно поповнив лави тероборони, але останнім часом знаходиться у будинку його батьків у Києві, де зайнявся реставруванням оселі після обстрілів. 

Дякувати Богу у нього все в порядку. Він щодня тримає зі мною зв'язок, і я чую, який він натхненний, каже, що в Києві вже тихо і спокійно. Я одразу хапаюсь за ці слова і пропоную, щоб ми повернулись. Але він просить почекати ще хоча б 3 тижні, адже мамам з дітками повертатись поки не рекомендовано, – поділилась танцівниця Ілона Гвоздьова з журналістами програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Ілона Гвоздьова з чоловіком та донькою / instagram.com/ilonagvozdeva

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Крім того, артистка зізналась, які цінності переглянула за тяжкий час війни і що змінилось у їхній родині.

Для мене статус ніколи не був важливий і я не була ним зацікавлена. Але сьогодні я зрозуміла, що найважливіше для нас – це життя і сімейні стосунки. І ми вже обговорили з чоловіком… це така таємниця… коли повернемось, обов’язково з ним повінчаємось. Я думаю, настала така мить. Якщо ми все це переживемо – це буде доречно! – поділилась Ілона.

Нагадаємо, 

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