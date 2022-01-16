Илона Гвоздева заболела коронавирусом во время командировки в Грузию

16 января 2022 11:30 Туренко Андрей
Илона Гвоздева заболела коронавирусом во время командировки в Грузию
Хореограф Илона Гвоздева
instagram.com/ilonagvozdeva

2022 год для Илоны Гвоздевой начался с ней очень приятной новости.

Читайте такжеТоня Матвиенко растрогала младшую дочь Нину своим подарком
Илона Гвоздева – одна из украинских танцовщиц, которой посчастливилось не только победить в проекте «Танці з зірками» в Украине, но и стать хореографом-постановщиком этого популярного шоу в Грузии.

В финале проекта в Грузии Илона поставила несколько номеров для финалистов. При этом хореограф оценила уровень наград, которые получают участники «Танців з зірками»: денежные призы, сертификаты, путевки в Европу.

Хореограф Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva
Но вот за день до отъезда в Украину Гвоздеву ждал неприятный сюрприз. Девушка сдала текст на коронавирус, а он показал позитивный результат. Теперь ей придется продлить свое перебивание в Грузии на две недели. 

Читайте такжеОскар-2022: стало известно имя возможного ведущего премии
Болезнь очень расстроила Илону, ведь она очень скучает за своими детьми. Но в Грузии хореограф осталась не сама, а вместе супругом Иваном. Несмотря на то, что его тест оказался негативным, мужчина решил поддержать любимую.

Фотография сделанная за пару дней до отлета домой! Здесь мы счастливые в ожидании встречи с детьми и родными. Тогда мы даже представить себе не могли, что каникулы в Грузии скоро превратятся в изоляцию, - сообщает Гвоздева на своей странице в Инстаграм. - Вот так бывает! Значит, что-то Бог пытается мне сказать! И знаете, даже сейчас, я пытаюсь найти позитивную сторону всего этого! Лучше болеть в чужой стране, вдали от детей и близких, чем не зная того что заболела прилететь и всех заразить. Спасибо всем за поддержку. Я обязательно поправлюсь. Берегите свое здоровье и своих близких.

Хореограф Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Инстаграм болезнь звезд Танці з зірками Илона Гвоздева коронавирус

Материалы по теме

Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с женой
Новости

Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с женой
Участница шоу "Зважені та щасливі" сообщила о пополнении в семье
Новости

Участница шоу "Зважені та щасливі" сообщила о пополнении в семье
Лунный гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 16 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 16 января 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн

Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK