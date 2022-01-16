Илона Гвоздева заболела коронавирусом во время командировки в Грузию
2022 год для Илоны Гвоздевой начался с ней очень приятной новости.
В финале проекта в Грузии Илона поставила несколько номеров для финалистов. При этом хореограф оценила уровень наград, которые получают участники «Танців з зірками»: денежные призы, сертификаты, путевки в Европу.
Фотография сделанная за пару дней до отлета домой! Здесь мы счастливые в ожидании встречи с детьми и родными. Тогда мы даже представить себе не могли, что каникулы в Грузии скоро превратятся в изоляцию, - сообщает Гвоздева на своей странице в Инстаграм. - Вот так бывает! Значит, что-то Бог пытается мне сказать! И знаете, даже сейчас, я пытаюсь найти позитивную сторону всего этого! Лучше болеть в чужой стране, вдали от детей и близких, чем не зная того что заболела прилететь и всех заразить. Спасибо всем за поддержку. Я обязательно поправлюсь. Берегите свое здоровье и своих близких.