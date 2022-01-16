Надя Дорофеева взорвала Сеть фотографией обнаженного Дантеса

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом в теплых краях.

Дождавшись окончания новогодних корпоративов и паузы в съемках в известных украинских шоу Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились в долгожданный отпуск.

Провести зимние каникулы звездная пара решила на одном из популярных среди знаменитостей мест – солнечной Мексике. Супруги наслаждаются отдыхом в отеле, который расположен на пляже города Тулум.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

На своих страницах в Инстаграм Надя и Владимир делятся эмоциями от незабываемого отпуска, а также практически ежедневно наполняет блог яркими фотографиями и видео.

Фолловеры в восторге от местных достопримечательностей Мексики, стройной фигуры Дорофеевой, а также красивого интерьера отеля, в которой пара остановилась.

Певица Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Также Надя ошеломила подписчиков очень интимной фотографией Вовы. В кадре певец позирует полностью обнаженным, сидя на кровати. Интимное место супруга певица закрыла смайликом.

Поступок любимой жены Владимир оценил позитивно. Мужчина сделал репост фотографии в свой Инстаграм-сториз и оставил очень смешной комментарий.

Стоило потерять бдительность и смайлик на заднице, - написал Дантес.

Певец Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Напомним,