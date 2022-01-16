Надя Дорофеева взорвала Сеть фотографией обнаженного Дантеса
16 января 2022 01:20
Туренко Андрей
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
instagram.com/vladimirdantes
Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом в теплых краях.
Дождавшись окончания новогодних корпоративов и паузы в съемках в известных украинских шоу Надя Дорофеева
и Владимир Дантес отправились в долгожданный отпуск.
Провести зимние каникулы звездная пара решила на одном из популярных среди знаменитостей мест – солнечной Мексике. Супруги наслаждаются отдыхом в отеле, который расположен на пляже города Тулум.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva
На своих страницах в Инстаграм Надя и Владимир делятся эмоциями от незабываемого отпуска, а также практически ежедневно наполняет блог яркими фотографиями и видео.
Фолловеры в восторге от местных достопримечательностей Мексики, стройной фигуры Дорофеевой, а также красивого интерьера отеля, в которой пара остановилась.
Певица Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva
Также Надя ошеломила подписчиков очень интимной фотографией Вовы. В кадре певец позирует полностью обнаженным, сидя на кровати. Интимное место супруга певица закрыла смайликом.
Поступок любимой жены Владимир оценил позитивно. Мужчина сделал репост фотографии в свой Инстаграм-сториз и оставил очень смешной комментарий.
Стоило потерять бдительность и смайлик на заднице, - написал Дантес.
Певец Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes
Напомним,