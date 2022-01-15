Оскар-2022: стало известно имя возможного ведущего премии

В Лос-Анджелесе продолжается активная подготовка к ежегодной премии «Оскар».

В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в правила организации известных премий. «Золотой глобус», «Оскар» и другие мероприятия пришлось проводить в онлайн-формате.

На радость аудитории в 2022 году организаторы «Оскара» решились провести 94-й церемонии вручения премии offline. Состоится она весной – 27 марта.

Помимо этого, во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков стало известно, что на премии «Оскар» впервые за три года появится ведущий.

Кто именно станет ведущим, президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич не уточнил. Организаторы не решились сразу раскрывать все карты.

Но журналистам издания «The Hollywood Reporter» удалось узнать, что на роль конферансье организаторы «Оскара» рассматривают Тома Холланда – исполнителя главной роли в новой серии фильмов о Человеке-пауке.

Актер Том Холланд / instagram.com/tomholland2013

Так ли это – узнаем в ближайшее время.

Напомним,