Оскар-2022: стало известно имя возможного ведущего премии

15 января 2022 11:25 Туренко Андрей
Оскар-2022: стало известно имя возможного ведущего премии
Оскар-2022: стало известно имя возможного ведущего премии
Fotobank / GettyImages

В Лос-Анджелесе продолжается активная подготовка к ежегодной премии «Оскар».

Читайте такжеБывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст избил фаната: рэперу грозит тюремный срок
В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в правила организации известных премий. «Золотой глобус», «Оскар» и другие мероприятия пришлось проводить в онлайн-формате.

На радость аудитории в 2022 году организаторы «Оскара» решились провести 94-й церемонии вручения премии offline. Состоится она весной – 27 марта.

Помимо этого, во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков стало известно, что на премии «Оскар» впервые за три года появится ведущий.

Кто именно станет ведущим, президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич не уточнил. Организаторы не решились сразу раскрывать все карты.

Читайте такжеХолостяк-12: ТОП-3 правила жизни Алекса Топольского
Но журналистам издания «The Hollywood Reporter» удалось узнать, что на роль конферансье организаторы «Оскара» рассматривают Тома Холланда – исполнителя главной роли в новой серии фильмов о Человеке-пауке.

Актер Том Холланд / instagram.com/tomholland2013
Так ли это – узнаем в ближайшее время.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Оскар социальные сети конкурс новости премия Оскар 2022

Материалы по теме

Ксения Мишина рассказала об отношениях с отцом ее сына Платона
Новости

Ксения Мишина рассказала об отношениях с отцом ее сына Платона
Известная певица пыталась совершить самоубийство
Новости

Известная певица пыталась совершить самоубийство
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 31 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Телешоу

Орел и Решка. Земляне: смотреть 31 выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн

Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн
Мой секрет: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK