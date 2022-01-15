Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына

15 января 2022 01:20 Туренко Андрей
Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына
Королева Елизавета II
Fotobank / GettyImages

Королева Елизавета II удивила публику своим отношением к сыну.

Читайте такжеЛилия Ребрик раскрыла лайфхаки, как сделать идеальное селфи
Оказалось, что королева Великобритании Елизавета II не смогла простить своему любимому сыну, принцу Эндрю, тот позор, который она пережила из-за его секс-скандала.

В начале 2021 года гражданка США Вирджиния Джуффре подала против сына Елизаветы II иск, в котором обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет.

Вирджиния утверждает, что британский принц неоднократно принуждал ее к сексуальным действиям. Сам Эндрю все обвинения отрицал и даже подал ходатайство о прекращении рассмотрения иска женщины.  

Елизавета II и принц Эндрю / Fotobank / GettyImages
Но адвокатам второго сына королевы Елизаветы II так и не удалось убедить американский суд не рассматривать иск Джуффре. И, похоже, что теперь ничего не спасет репутацию принца Эндрю.

Читайте такжеЗвезда сериала "Надежда" Анастасия Панина рассказала, как готовилась к роли врача
Наказывать мужчину уже начала сама мама. На официальной странице Букингемского дворца в Инстаграм появилось сообщение, что Елизавета II решила лишить сына военных званий и патронажей.

С одобрения и согласия королевы военные звания герцога Йоркского и королевские патронажи возвращены монархине. Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет отвечать по делу как частное лицо, - говорится в сообщении.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Елизавета II социальные сети королева Елизавета II новости скандалы звезд скандал принц Эндрю

Материалы по теме

Бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст избил фаната: рэперу грозит тюремный срок
Новости

Бывший муж Ким Кардашьян Канье Уэст избил фаната: рэперу грозит тюремный срок
Магнитные бури 15 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 15 января 2022 года в Украине
Лунный гороскоп на 15 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 15 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Телешоу

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни

Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн

Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK