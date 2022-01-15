Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына

Королева Елизавета II удивила публику своим отношением к сыну.

Оказалось, что королева Великобритании Елизавета II не смогла простить своему любимому сыну, принцу Эндрю, тот позор, который она пережила из-за его секс-скандала.

В начале 2021 года гражданка США Вирджиния Джуффре подала против сына Елизаветы II иск, в котором обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет.

Вирджиния утверждает, что британский принц неоднократно принуждал ее к сексуальным действиям. Сам Эндрю все обвинения отрицал и даже подал ходатайство о прекращении рассмотрения иска женщины.

Елизавета II и принц Эндрю / Fotobank / GettyImages

Но адвокатам второго сына королевы Елизаветы II так и не удалось убедить американский суд не рассматривать иск Джуффре. И, похоже, что теперь ничего не спасет репутацию принца Эндрю.

Наказывать мужчину уже начала сама мама. На официальной странице Букингемского дворца в Инстаграм появилось сообщение, что Елизавета II решила лишить сына военных званий и патронажей.

С одобрения и согласия королевы военные звания герцога Йоркского и королевские патронажи возвращены монархине. Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет отвечать по делу как частное лицо, - говорится в сообщении.

Напомним,