Елизавета II приняла важное решение относительно любимого сына
Королева Елизавета II удивила публику своим отношением к сыну.
В начале 2021 года гражданка США Вирджиния Джуффре подала против сына Елизаветы II иск, в котором обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей было 17 лет.
Вирджиния утверждает, что британский принц неоднократно принуждал ее к сексуальным действиям. Сам Эндрю все обвинения отрицал и даже подал ходатайство о прекращении рассмотрения иска женщины.
С одобрения и согласия королевы военные звания герцога Йоркского и королевские патронажи возвращены монархине. Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет отвечать по делу как частное лицо, - говорится в сообщении.
Напомним,