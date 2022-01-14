Звезда сериала "Надежда" Анастасия Панина рассказала, как готовилась к роли врача
14 января 2022 13:50
Актриса Анастасия Панина
пресс-служба канала Украина
Актриса Анастасия Панина поделилась детялями съемок проекта «Надежда».
«Надежда», актриса Анастасия Панина, рассказала, какими навыками овладела во время подготовки к роли талантливого хирурга.Для работы в кадре Анастасия овладела навыками настоящего хирурга: как пользоваться медицинским инструментарием и не только.
Анастасия признается, что очень симпатизирует своей героине Надежде.
Мне нравится Надя. Мы во многом похожи. Мне нравится ее характер, ее профессионализм, тайна, ее стремления и в жизни, и в профессии. Невероятная, тонкая, противоречивая натура, с обостренным чувством справедливости и с огромным спросом к себе и к своим поступкам. Таким людям, конечно, не просто в жизни, - делится актриса.
Актриса Анастасия Панина на съемках / пресс-служба канала Украина
Перед началом съемок изучали инструментарий, учились шить, делать узлы, правильно держать скальпель и другие инструменты, делать верный надрез, - поделилась актриса.
Хирургия по большей части мужская профессия, а тут весь коллектив к моей героине прислушивается, потому что помимо высоких профессиональных качеств она обладает еще и интуицией. За несколько секунд она может оценить клиническую картину и принять верное решение, она ни разу не ошиблась ни в постановке диагноза, ни в ходе операции, когда все решают доли секунды, - рассказала Анастасия Панина.
Напомним,