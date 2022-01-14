Звезда сериала "Надежда" Анастасия Панина рассказала, как готовилась к роли врача

14 января 2022 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звезда сериала
Актриса Анастасия Панина
пресс-служба канала Украина

Актриса Анастасия Панина поделилась детялями съемок проекта «Надежда».

Читайте такжеЮрий Ткач признался, на что потратил бы приз 50 тысяч из шоу "Рассмеши комика"
Исполнительница главной роли в сериале «Надежда», актриса Анастасия Панина, рассказала, какими навыками овладела во время подготовки к роли талантливого хирурга.

Анастасия признается, что очень симпатизирует своей героине Надежде.

Мне нравится Надя. Мы во многом похожи. Мне нравится ее характер, ее профессионализм, тайна, ее стремления и в жизни, и в профессии. Невероятная, тонкая, противоречивая натура, с обостренным чувством справедливости и с огромным спросом к себе и к своим поступкам. Таким людям, конечно, не просто в жизни, - делится актриса.

Актриса Анастасия Панина на съемках / пресс-служба канала Украина
Для работы в кадре Анастасия овладела навыками настоящего хирурга: как пользоваться медицинским инструментарием и не только.

Перед началом съемок изучали инструментарий, учились шить, делать узлы, правильно держать скальпель и другие инструменты, делать верный надрез, - поделилась актриса.

Читайте такжеДжейсон Момоа и Лиза Боне объявили о расставании после 16 лет совместной жизни
Панина уверена, выстоять в мужской профессии ее героине помогает профессионализм и интуиция.

Хирургия по большей части мужская профессия, а тут весь коллектив к моей героине прислушивается, потому что помимо высоких профессиональных качеств она обладает еще и интуицией. За несколько секунд она может оценить клиническую картину и принять верное решение, она ни разу не ошиблась ни в постановке диагноза, ни в ходе операции, когда все решают доли секунды, - рассказала Анастасия Панина.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети канал Украина Анастасия Панина новости Надежда

Материалы по теме

Юрий Ткач признался, на что потратил бы приз 50 тысяч из шоу "Рассмеши комика"
Новости

Юрий Ткач признался, на что потратил бы приз 50 тысяч из шоу "Рассмеши комика"
Звезда ситкома «Будиночок на щастя» Галина Безрук рассказала о самой стрессовой встрече Нового года
Новости

Звезда ситкома «Будиночок на щастя» Галина Безрук рассказала о самой стрессовой встрече Нового года
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскопы

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на 15 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 15 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни

Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн

Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн

Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK