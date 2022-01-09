Надежда: на канале Украина состоится премьера 40-серийной медицинской драмы

17 января в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера первой серии 40-серийной медицинской драмы «Надежда».

Новый сериал – это спин-офф культового проекта «Женский доктор» . На этот раз история разворачивается в новой высокотехнологической многопрофильной клинике, где главной героине, талантливому хирургу Надежде, предстоит не только проводить сложнейшие операции, но и разобраться с личными глубокими травмами, которые являются преградой на ее пути к счастью.

Надежда Павлова – хирург с незаурядными способностями. У нее не только колоссальный профессиональный опыт, но и редкий талант. В личной жизни Нади все непросто: она находится в бесперспективных отношениях с женатым коллегой-хирургом Алексеем Стрелецким (актер Алексей Нагрудный). Он постоянно обещает, что скоро разведется, но на самом деле использует Надежду для продвижения своей карьеры. Ситуацию усугубляет сильное чувство вины, которое преследует главную героиню и отражается на ее личной жизни. У Нади есть тайна, глубокая личная травма, которая приносит ей душевные страдания.

Актриса Анастасия Панина, исполнившая роль Надежды, признается, что героиня ей импонирует своими личными и профессиональными стремлениями. Перед съёмками сериала Панина учились накладывать медицинские швы, делать узлы, правильно держать скальпель и другие медицинские инструменты, делать чёткий, верный надрез. По словам актрисы, ее персонаж – настоящий ас хирургии и в любой профессиональной ситуации ставит верный диагноз.

Характер Надежды очень хорошо прописан в сценарии, мне не пришлось ничего усиливать, разве что, добавила немного женственности, хрупкости, ранимости – ведь Надя, не смотря на профессию и сильный характер, прежде всего женщина. Она принимает иногда жизненно важные решения и не боится брать ответственность за них и за своих пациентов, – поделилась Анастасия Панина.

В сериале зритель познакомится как с новыми харизматичными персонажами, так и увидит полюбившихся героев легендарного проекта «Женский доктор»: гендиректора Игоря Ильича Гордеева, администратора Карину, репродуктолога Риту Андреевну Авдееву и обаятельного доктора Родионова.

Герои будут не только спасать жизни людей, но и бороться за личное счастье. По словам актера Алексея Нагрудного, его персонаж противоречив, но этому есть оправдание.

Он похож на Дон Жуана. Но с Надеждой у него неоднозначные отношения. Он с ней соперничает, как с профессионалом, хирургом. Ему не нужен дома, в постели, хирург, ему нужна просто женщина. Мы часто забываем в погоне за лучшей жизнью, статусом, деньгам, что Создатель наделил нас чувствами. Мой герой сделал себе резекцию чувств, и это причиняет боль не только ему, но окружающим его людям. Хотя, на самом деле, Стрелецкий чувственная натура, надеюсь зритель это увидит, – поделился актер.

Съемки медицинской драмы длились полгода. В сериале покажут несколько сложных и редких медицинских случаев, хирурги-кардиологи проведут открытую операцию на сердце, а также прооперируют пациентку с диагнозом расщепление позвоночника. Художники по гриму постарались максимально реалистично передать медицинские вызовы, с которыми сталкиваются герои. Самым трудоемким, признаются создатели, оказались глаз и сердце. На их производство художнику понадобилось около месяца.

Сценаристов и съемочную группу консультировали два врача: оперирующий хирург и хирург-комбустиолог (специалист по ожогам). Медконсультанты работали на всех этапах создания сериала и следили, чтобы происходящее на экране не вызывало сомнений у зрителя. Как сложится история о становлении женщины-хирурга в сложной мужской профессии и найдет ли она свою любовь, станет известно уже в январе на телеканале «Украина».

Режиссеры: Максим Гуленко, Павел Мащенко. Продюсер: Ирина Костюк, Игорь Сторчак, Юлия Мищенко.

В ролях: Анастасия Панина, Павел Вишняков, Иван Бровин, Алексей Нагрудный, Петр Рыков, Олег Замятин, Александра Булычева, Валентин Томусяк, Александра Эпштейн, Дарья Легейда, Александр Зиневич, Тамара Морозова, Нинель Амутных, Надежда Хильская, Ирина Ткаленко, Егор Козлов, Марина Масюк и другие.

Смотрите сериал «Надежда» 17 января в эфире канала «Украина».