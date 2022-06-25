DETACH вбили путіна в новому відео

Український гурт DETACH запрем’єрив нове провокаційне відео “Кінцева”, де хлопці в образах супергероїв вбивають президента російської федерації володимира путіна.

Графікою відео займався Олексій Веренчик, вокаліст гурту та відомий український кліпмейкер та режисер пост-продакшну.

Фронтмен гурту Олексій Веренчик працював з кліпами багатьох українських та закордонних артистів (Linkin Park, Falling In Reverse, Asking Alexandria, Eminem, Lil Wayne, Макс Барських). Він розказав про ідею відео.

Спочатку я хотів зробити щось просте, наприклад розбити голову путіна об стіну чи облити її кров’ю. Але мене так затягнув увесь процес, що я витратив на відео більше місяця свого часу і створив цілий бойовик, у якому супергерої DETACH реалізують мрію всього цивілізованого світу — вбивають путіна.

За словами Олексія, якщо рахувати середні ціни на ринку пост-продакшну, то таке відео вартувало би не менше двадцяти тисяч доларів, а то і усі тридцять, а на його створення пішло б не менше двох місяців. Гурту DETACH воно обійшлось в нуль гривень.

Себе я відзняв на телефон прямо у себе вдома — в будинку за містом. Синхрони, де хлопці грають на гітарах — це невикористані кадри зі старого кліпу “Supernova”, які тепер були оброблені у стилістиці кліпу “Кінцева”. Напис ДЕТИ - це пасхалка. Це проекція напису на землі біля драмтеатру Маріуполю, саме тому він зроблений російською мовою. путіна і музикантів гурту DETACH я створив у спеціальних програмах, що моделюють 3D фігури.

Хлопці зізнаються, що їм дуже захотілось зробити щось максимально зле, нецензурне і русофобське. “Нам є, що сказати: вам всім тут п@зда!” — це звернення гурту до кожного росіянина, що посмів зазіхнути на українські землі.

DETACH — український альтернативний рок-гурт, постійні учасники усіх українських фестивалів (у 2016 та 2017 були визнані самим фестивальним гуртом країни). У 2016 стали срібними суперфіналістами шоу “Х-Фактор”, а у 2017 були учасниками відбору на шоу “Євробачення”. Склад гурту: Олексій Веренчик — вокал, Максим Стадник — гітара, Роман Бондар — гітара, Руслан Войтович — бас-гітара, Анна Салата — барабани.