DETACH вбили путіна в новому відео

25 июня 2022 14:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

DETACH вбили путіна в новому відео
DETACH вбили путіна в новому відео
пресс-служба

Український гурт DETACH запрем’єрив нове провокаційне відео “Кінцева”, де хлопці в образах супергероїв вбивають президента російської федерації володимира путіна.

Читайте такжеКомікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
Графікою відео займався Олексій Веренчик, вокаліст гурту та відомий український кліпмейкер та режисер пост-продакшну.

Фронтмен гурту Олексій Веренчик працював з кліпами багатьох українських та закордонних артистів (Linkin Park, Falling In Reverse, Asking Alexandria, Eminem, Lil Wayne, Макс Барських). Він розказав про ідею відео.

Спочатку я хотів зробити щось просте, наприклад розбити голову путіна об стіну чи облити її кров’ю. Але мене так затягнув увесь процес, що я витратив на відео більше місяця свого часу і створив цілий бойовик, у якому супергерої DETACH реалізують мрію всього цивілізованого світу — вбивають путіна.

За словами Олексія, якщо рахувати середні ціни на ринку пост-продакшну, то таке відео вартувало би не менше двадцяти тисяч доларів, а то і усі тридцять, а на його створення пішло б не менше двох місяців. Гурту DETACH воно обійшлось в нуль гривень.

Себе я відзняв на телефон прямо у себе вдома — в будинку за містом. Синхрони, де хлопці грають на гітарах — це невикористані кадри зі старого кліпу “Supernova”, які тепер були оброблені у стилістиці кліпу “Кінцева”. Напис ДЕТИ - це пасхалка. Це проекція напису на землі біля драмтеатру Маріуполю, саме тому він зроблений російською мовою. путіна і музикантів гурту DETACH я створив у спеціальних програмах, що моделюють 3D фігури.

Хлопці зізнаються, що їм дуже захотілось зробити щось максимально зле, нецензурне і русофобське. “Нам є, що сказати: вам всім тут п@зда!” — це звернення гурту до кожного росіянина, що посмів зазіхнути на українські землі. 

Читайте такжеЮлія Зорій пояснила, чому важливо піклуватись про зовнішність під час війни
DETACH — український альтернативний рок-гурт, постійні учасники усіх українських фестивалів (у 2016 та 2017 були визнані самим фестивальним гуртом країни). У 2016 стали срібними суперфіналістами шоу “Х-Фактор”, а у 2017 були учасниками відбору на шоу “Євробачення”. Склад гурту: Олексій Веренчик — вокал, Максим Стадник — гітара, Роман Бондар — гітара, Руслан Войтович — бас-гітара, Анна Салата — барабани.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

клипы музыка Detach премьера

Материалы по теме

«ТІК» Віктор Бронюк зараз козак Мамай з автоматом та гранатами (відео)
Меломан

«ТІК» Віктор Бронюк зараз козак Мамай з автоматом та гранатами (відео)
Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania
Меломан

Kalush Orchestra показали зруйновану Бучу у новому кліпі Stefania
“Ти не плач” — новий трек від MU2MOON
Меломан

“Ти не плач” — новий трек від MU2MOON
Юлія Зорій пояснила, чому важливо піклуватись про зовнішність під час війни
Новости

Юлія Зорій пояснила, чому важливо піклуватись про зовнішність під час війниЭксклюзив
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
5 причин продовжувати читати під час війни

5 причин продовжувати читати під час війни
Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
«Рускій воєнний корабль…»: чому українці почали багато лаятися під час війни

«Рускій воєнний корабль…»: чому українці почали багато лаятися під час війни

Популярное видео

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями

Комікеса Настя Зухвала запрем'єрила трек з українськими діджеями
Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 92-річна жителька Ірпеня – Вони страшніші зі фашистів (ефір від 22.06.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK