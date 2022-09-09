Український рок-гурт DETACH присвятив пісню мирним жертвам

Рок-гурт DETACH презентував нову пісню.

В своєму минулому провокаційному відео «Кінцева» український рок-гурт DETACH в образах супергероїв здійснив мрію усього світу та вбив президента російської федерації володимира путіна. Посил їх нового відео «Лава», на жаль, значно сумніший…

Гурт розповідає, що трек та кліп «Лава» присвячені мирним жертвам, рахунок яких вже пішов на сотні тисяч.

Життя кожного із нас – безцінне. І кожен, хто на нього посягає, – це не людина, це просто мразота. Війна вже давно не десь там далеко, гинуть друзі і знайомі, невинні діти. росія бомбить торгові центри, в Вінниці постраждав організатор наших концертів, який, на щастя, живий. А от нещодавно загинув хлопець, друг дитинства нашого гітариста Макса Стадника, Макс Ліщинський. Хлопець був на фронті з перших днів війни, і в серпні, на превеликий жаль, його не стало. Смерть ходить поруч, але ми маємо вистояти, у нас немає вибору.

Як і усі попередні поствоєнні відео гурту, цей кліп є анімацією. Фронтмен гурту Олексій Веренчик працював з кліпами багатьох українських та закордонних артистів (Linkin Park, Falling In Reverse, Asking Alexandria, Eminem, Lil Wayne, Макс Барських). Він розказав про ідею відео.

Я звик створювати якісні і круті відео, візуалізація треку для мене зазвичай навіть важливіша, ніж сам трек. У воєнних умовах відзняти дійсно крутий матеріал практично неможливо, тому я малюю наші відео. Як завжди хотів зробити щось просте, але втягнувся і вийшла ціла історія.

Фронтмен гурту Олексій Веренчик / Пресслужба

DETACH – український альтернативний рок-гурт, постійні учасники усіх українських фестивалів (2016 та 2017 року були визнані самим фестивальним гуртом країни). 2016 року стали срібними суперфіналістами шоу «Х-Фактор», а 2017-го були учасниками відбору на шоу «Євробачення».

Склад гурту: Олексій Веренчик – вокал, Максим Стадник – гітара, Роман Бондар – гітара, Руслан Войтович – бас-гітара, Анна Салата – саксофон.