Український рок-гурт DETACH присвятив пісню мирним жертвам
Рок-гурт DETACH презентував нову пісню.
Гурт розповідає, що трек та кліп «Лава» присвячені мирним жертвам, рахунок яких вже пішов на сотні тисяч.
Життя кожного із нас – безцінне. І кожен, хто на нього посягає, – це не людина, це просто мразота. Війна вже давно не десь там далеко, гинуть друзі і знайомі, невинні діти. росія бомбить торгові центри, в Вінниці постраждав організатор наших концертів, який, на щастя, живий. А от нещодавно загинув хлопець, друг дитинства нашого гітариста Макса Стадника, Макс Ліщинський. Хлопець був на фронті з перших днів війни, і в серпні, на превеликий жаль, його не стало. Смерть ходить поруч, але ми маємо вистояти, у нас немає вибору.
Я звик створювати якісні і круті відео, візуалізація треку для мене зазвичай навіть важливіша, ніж сам трек. У воєнних умовах відзняти дійсно крутий матеріал практично неможливо, тому я малюю наші відео. Як завжди хотів зробити щось просте, але втягнувся і вийшла ціла історія.
DETACH – український альтернативний рок-гурт, постійні учасники усіх українських фестивалів (2016 та 2017 року були визнані самим фестивальним гуртом країни). 2016 року стали срібними суперфіналістами шоу «Х-Фактор», а 2017-го були учасниками відбору на шоу «Євробачення».
Склад гурту: Олексій Веренчик – вокал, Максим Стадник – гітара, Роман Бондар – гітара, Руслан Войтович – бас-гітара, Анна Салата – саксофон.