Андрій Бєдняков оголосив про розіграш оригінального лоту на підтримку ЗСУ

6 сентября 2022 12:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Андрій Бєдняков оголосив про розіграш оригінального лоту на підтримку ЗСУ
Ведучий Андрій Бєдняков
instagram.com/biedniakov

Український ведучий Андрій Бєдняков розігрує сувенір з «Орла і Решки».

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«Колишніх ведучих «Орла і Решки» не буває», – заявив відомий телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков. Протягом кількох років він подорожував світом разом з командою популярного тревелу. Зараз творці проєкту ініціювали благодійні аукціони на користь українській армії. 

Розігруючи лоти від зірок тревелу, вони збирають кошти для ЗСУ. Цього разу гроші підуть на купівлю генератора для Авдіївської громади. Зі смачним сувеніром долучився і Андрій Бєдняков.

Настала черга мого лоту. Хочу вам запропонувати ось це, – говорить ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?», показуючи їстівну статуетку. – Це мало бути схожим на мене. Але щось пішло не так. Це згадка про випуск з Будапешту, мій останній сезон в «Орлі і Решці». Беріть участь. Вигравайте. Пам’ятайте, що ви робите добру справу – допомагаєте Збройним силам України. Все буде Україна!

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

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Аби отримати їстівну статуетку Андрія Бєднякова, виготовлену з марципану, ще й з автографом телеведучого, потрібно задонатити 200 грн. Таким чином ви – у розіграші. Ставки приймають до 20:00 9 вересня. Не зволікайте!

Усі деталі – на офіційній сторінці проєкту «Орел і Решка» за посиланням.

Нагадаємо, 

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