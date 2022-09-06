Андрій Бєдняков оголосив про розіграш оригінального лоту на підтримку ЗСУ
Український ведучий Андрій Бєдняков розігрує сувенір з «Орла і Решки».
Розігруючи лоти від зірок тревелу, вони збирають кошти для ЗСУ. Цього разу гроші підуть на купівлю генератора для Авдіївської громади. Зі смачним сувеніром долучився і Андрій Бєдняков.
Настала черга мого лоту. Хочу вам запропонувати ось це, – говорить ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?», показуючи їстівну статуетку. – Це мало бути схожим на мене. Але щось пішло не так. Це згадка про випуск з Будапешту, мій останній сезон в «Орлі і Решці». Беріть участь. Вигравайте. Пам’ятайте, що ви робите добру справу – допомагаєте Збройним силам України. Все буде Україна!
Усі деталі – на офіційній сторінці проєкту «Орел і Решка» за посиланням.
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