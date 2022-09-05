Леся Нікітюк розповіла про невідомий факт з біографії

5 сентября 2022 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла про невідомий факт з біографії
Леся Нікітюк з мамою
Пресслужба Нового каналу

Ведуча «Пари на мільйон» та «Le Маршрутки» на Новому каналі Леся Нікітюк зізналася, чому мама плакала після її народження.

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Нині важко уявити Лесю Нікітюк з якимось іншим ім’ям. Адже воно їй пасує ідеально. Та коли мама ведучої Нового каналу була вагітна, підбирала різні імена. Як виявилося, Лесю Іванівну думали назвати… Олексієм. 

Мама чекала на хлопчика, але народилась дівчинка, – зізналась зірка. – Тож вона плакала в пологовому. Прийшла медсестра і питає: «Чому ви так плачете?» Мама сказала, що хотіла ще одного сина, а народилася дівчинка, і тепер вона не знає, як її назвати. Медсестра спитала, як звати старшого сина. Мама сказала, що Сергій. «О, так назвіть малу Свєта! На букву С, як Сергій», – порадила жінка.

Ведуча Леся Нікітюк

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Зрештою дівчинку назвали Лесею. І нині її ім’я – відомий бренд. Адже зірка входить у топ найпопулярніших телеведучих України. Вона з першого погляду підкорює своєю простотою, гумором та прямолінійністю. У цьому ви самі можете впевнитись, увімкнувши прем’єру реаліті «Пара на мільйон» 5 вересня о 20:00 на Новому каналі. 

Нагадаємо, 

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