15-річна співачка TAYNA присвятила пісню загиблому батькові

Молода співачка TAYNA (Тайна) презентує пісню-присвяту «Я пам’ятаю».

Після великої творчої паузи майже у 9 місяців, викликаної повномасштабним нападом росії на територію України та особистою трагедією, виконавиця TAYNA готова повернутись на сцену та творити далі.

«Я пам’ятаю» – особиста історія TAYNA, пісня, якою співачка звертається до свого батька, що загинув незадовго до Нового року. Після багатомісячного мовчання вона прийняла для себе важливе рішення відкритись слухачеві та у день народження батька розповіла про момент, який назавжди змінив життя їхньої родини.

Я хотіла таким чином привітати його з днем народження. Відчула, що цьому потрібно присвятити пісню. І особисто зрозуміла для себе, що поки я наодинці з власними почуттями і не розповідаю нікому про ці переживання, – я просто не можу виступати. Наче я щось приховую від тих, хто слідкує за мною, було якось ніяково. Тому я вирішила розкритись за допомогою пісні «Я пам’ятаю», – зізналась TAYNA.

Cпівачка рішуче пішла на такий крок, розуміючи, що зізнання стане моральним випробуванням. Створення композиції також не обійшлось без сліз та внутрішнього болю. Спочатку демоверсія треку мала зовсім інші музичні фарби, адже готувалась як звичний ліричний реліз співачки, проте згодом виконавиця зрозуміла: саме ця пісня викликає у неї ті самі теплі спогади, тому було вирішено її видозмінити.

Окрім того, співачка зрозуміла, що випуск пісні дійсно на часі, оскільки через повномасштабне вторгнення російських загарбників на територію України багато дітей втратити своїх батьків. І у пісні «Я пам’ятаю» вони також зможуть почути і свою історію.

TAYNA пригадує: тато завжди її підтримував у співочих починаннях, вмикав її пісні та показував кліпи своїм друзям. А на презентації її першого відеокліпу був одним з тих, хто стояв у першому ряду біля сцени в очікуванні великого музичного дебюту доньку.

Відеоробота на пісню «Я пам’ятаю» була відзнята у заповіднику Tустань на Львівщині серед скель. У чорно-білому кліпі співачка один на один постає у власній палітрі емоцій та почуттів.

Через повномасштабне вторгнення росії 15-річна співачка певний час перебувала разом із сестрою у Великобританії. Говорить, що до України повернулась на початку літа, бо відчула неймовірну тугу за рідною землею. Наразі TAYNA має великі творчі плани. А також буде робити все для того, аби здійснити заповітну ціль, у яку так вірив її батько.

Коли я вперше виступила на фестивалі UNDERHILL перед великою кількістю людей, тато озвучив нашу спільну мрію, що своє 18-річчя я маю зустріти на фестивалі вже у якості зірки з власним музичним сетом. Оскільки зараз в країні війна, я не думаю, що мені це вдасться реалізувати настільки швидко. Проте ці слова дуже врізались мені у пам'ять, тому я обов’язково зроблю від себе усе залежне, щоб саме так і відбулось, навіть якщо і трохи пізніше, – поділилась юна співачка.