Тандем Alyona Alyona та ULIANA ROYCE створив пісню про розрив без драми — «Не твоя»

Коли колишній уже не головний герой: історія від ULIANA ROYCE.

ULIANA ROYCE випустила новий трек «Не твоя» — історію про свободу, впевненість і жіночу силу після розриву. Співавторкою тексту стала alyona alyona, музику створив Ігор Кириленко. Для Уляни це новий етап звучання.

«Не твоя» — це пісня про той момент, коли вже не болить, а хочеться танцювати. Коли після всіх драм приходить легкість, а замість сліз — сміх і червона помада. Це історія про дівчину, яка відпустила минуле й нарешті живе у своє задоволення — впевнено, вільно та з гарним настроєм.

«Ця пісня — не про розрив, а про те, що буває після нього. Про те, як добре, коли більше не болить і ти можеш бути собою, жити для себе», — каже Uliana Royce.

Кліп на трек «Не твоя» зняв режисер Антон Пожидаєв. Зйомки тривали понад 15 годин за містом, але за день до старту все могло зірватися — головний актор несподівано відмовився. Тоді Уляна, приїхавши на примірку, подивилася на свого друга, стиліста Діму Клима, і сказала: «А чому це не може бути він?» Так у кліпі з’явився відомий український стиліст, який працював із Тіною Кароль, Дорофєєвою та Michelle Andrade.

Ще один учасник зйомок — собака, якого спеціально привезли з Києва. За планом, він мав бути дресированим, але реальність виявилася іншою: замість виконання команд — характер, гавкіт і повна свобода.

«Цей собака став талісманом зйомок — непередбачуваним, але вільним, як і героїня пісні», — жартує артистка.

Співачка ULIANA ROYCE / Пресслужба

Окремої уваги заслуговує Cadillac 70-х років, який спеціально доставили під Київ. Раритетна машина належить колекціонеру, за нею пильно стежили, щоб не пошкодити жодної деталі.

«Було холодно, ми знімали «літо», собака не слухався, актор зірвався, але все склалося навіть краще, ніж ми уявляли. Такі моменти роблять історію живою», — додає артистка.

Співачка ULIANA ROYCE / Пресслужба

Артистка зізнається, що «Не твоя» стала для неї особливою роботою — символом внутрішньої свободи, драйву й нового етапу. Це історія про жіночу силу, самоіронію та просте щастя — насолоджуватися життям, сміятися, коли хочеться, і не чекати, поки хтось оцінить.

«Ми хотіли показати, що відпускати можна без сліз і красиво», — каже Uliana Royce.

