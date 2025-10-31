Тандем Alyona Alyona та ULIANA ROYCE створив пісню про розрив без драми — «Не твоя»
Коли колишній уже не головний герой: історія від ULIANA ROYCE.
«Не твоя» — це пісня про той момент, коли вже не болить, а хочеться танцювати. Коли після всіх драм приходить легкість, а замість сліз — сміх і червона помада. Це історія про дівчину, яка відпустила минуле й нарешті живе у своє задоволення — впевнено, вільно та з гарним настроєм.
«Ця пісня — не про розрив, а про те, що буває після нього. Про те, як добре, коли більше не болить і ти можеш бути собою, жити для себе», — каже Uliana Royce.
Кліп на трек «Не твоя» зняв режисер Антон Пожидаєв. Зйомки тривали понад 15 годин за містом, але за день до старту все могло зірватися — головний актор несподівано відмовився. Тоді Уляна, приїхавши на примірку, подивилася на свого друга, стиліста Діму Клима, і сказала: «А чому це не може бути він?» Так у кліпі з’явився відомий український стиліст, який працював із Тіною Кароль, Дорофєєвою та Michelle Andrade.
Ще один учасник зйомок — собака, якого спеціально привезли з Києва. За планом, він мав бути дресированим, але реальність виявилася іншою: замість виконання команд — характер, гавкіт і повна свобода.
«Цей собака став талісманом зйомок — непередбачуваним, але вільним, як і героїня пісні», — жартує артистка.
«Було холодно, ми знімали «літо», собака не слухався, актор зірвався, але все склалося навіть краще, ніж ми уявляли. Такі моменти роблять історію живою», — додає артистка.
Артистка зізнається, що «Не твоя» стала для неї особливою роботою — символом внутрішньої свободи, драйву й нового етапу. Це історія про жіночу силу, самоіронію та просте щастя — насолоджуватися життям, сміятися, коли хочеться, і не чекати, поки хтось оцінить.
«Ми хотіли показати, що відпускати можна без сліз і красиво», — каже Uliana Royce.
