ShowFATHER представили трек «Zombie Dance» — хіп-хоп вечірка на Геловін
Гурт ShowFATHER випустив новий сингл «Zombie Dance», приурочений до Геловіну. Це яскравий, іронічний і танцювальний трек у жанрі поп/хіп-хоп, який задає настрій наймістичнішого свята осені.
До складу колективу входять загадкових чотири учасники (троє хлопців і одна дівчина), які експериментують зі стилями та образами в дусі західних попзірок. Кожен їхній реліз — це візуальне шоу та святковий настрій.
Автор пісні та супервайзер з графіки — Сергій Степаненко, який відповідає за концепцію, звучання та візуальний стиль «Zombie Dance».
«Ми хотіли створити трек, який би не просто нагадував про Геловін, а перетворював його на справжню вечірку. «Zombie Dance» — це про свободу, рух і трохи темного гумору», — розповідає Сергій Степаненко.
