ShowFATHER представили трек «Zombie Dance» — хіп-хоп вечірка на Геловін

Гурт ShowFATHER випустив новий сингл «Zombie Dance», приурочений до Геловіну. Це яскравий, іронічний і танцювальний трек у жанрі поп/хіп-хоп, який задає настрій наймістичнішого свята осені.

ShowFATHER — розважальний музичний проєкт, створений спеціально для святкових і тематичних релізів. Учасники гурту залишаються інкогніто — у кліпах вони з’являються в ШІ-масках і з ефектними спецефектами, що додає їхнім роботам загадковості та інтриги.

До складу колективу входять загадкових чотири учасники (троє хлопців і одна дівчина), які експериментують зі стилями та образами в дусі західних попзірок. Кожен їхній реліз — це візуальне шоу та святковий настрій.

Автор пісні та супервайзер з графіки — Сергій Степаненко, який відповідає за концепцію, звучання та візуальний стиль «Zombie Dance».

«Ми хотіли створити трек, який би не просто нагадував про Геловін, а перетворював його на справжню вечірку. «Zombie Dance» — це про свободу, рух і трохи темного гумору», — розповідає Сергій Степаненко.

«Zombie Dance» — це танцювальний виклик усім «мертвячкам» цього Геловіну: вмикай трек і приєднуйся до вечірки, де оживають навіть зомбі!

